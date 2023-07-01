Число ДТП с электросамокатами растет из-за увеличения их количества

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Увеличение числа ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности связано с тем, что быстро растет количество данных транспортных средств, а не тем, что нормы ПДД не работают. Об этом в четверг сообщил старший инспектор по особым поручениям отдела нормативно-правового регулирования и внешнего взаимодействия главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Виктор Стельмах.

«Внесение изменений в ПДД играет положительную роль. Да, статистика сохраняется [роста ДТП]. Мы считаем, что это идет не за счет того, что не работают нормы ПДД, а за счет того, что фактически очень быстро увеличивается количество данных транспортных средств», — сказал он в ходе выступления в Общественной палате РФ на круглом столе «Новые ПДД об электросамокатах: первые итоги».

Представитель Госавтоинспекции отметил, что с 2021 года количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности увеличивается, в настоящее время составляет 50-60%. «Это связано с большой популяризацией данного вида транспорта. Видим, что их становится больше, больше и больше», — подчеркнул он.

1 марта вступили в силу поправки в ПДД, согласно которым электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус cредств индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам. Их масса не должна превышать 35 кг. При этом глава ГИБДД РФ Михаил Черников считает, что о введении прав для вождения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) говорить пока рано.