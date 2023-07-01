Мошенники обманули чебоксарца в его день рождения

Ему пообещали подарок от лица мобильного оператора.

В день 64-летия мужчины ему на электронную почту поступило письмо со ссылкой. В сообщении говорилось, что при пополнении баланса телефона в день рождения, поступившая сумма будет удвоена. Поверив, доверчивый «новорожденный» прошел по ссылке, указал запрашиваемые реквизиты карты и лишился 3700 рублей. Поняв в чем дело, мужчине пришлось прервать праздник и обратиться за помощью в полицию.

Как сообщили в Управлении МВД по городу Чебоксары, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

В ведомстве также напомнили, что электронная почта остается одним из самых популярных средств для обмана. Будьте внимательны, не переходите на сомнительные сайты и не указывайте данные своей банковской карты.