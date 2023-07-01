Пятерка по компьютерной грамотности

Многие современные пенсионеры с компьютером и смартфоном давно уже на «ты». И используют «умную технику» не только в прикладных целях, но и готовы выяснить — кто из них лучше владеет интернет-технологиями. Именно для таких активных пользователей организован Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью для пенсионеров. Нынче он прошел в тринадцатый раз, и в четвертый раз — в дистанционном формате.

Площадкой, объединившей нашу команду, стал Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации. Сотрудники вузовского центра информационных технологий на протяжении всех трех дней соревнований обеспечивали техническое сопровождение, а преподаватели-волонтеры Мария Серебрякова и Алина Ледрова проводили и инструктаж, а также помогали в подготовке тестирования конкурсной системы.

От Чувашии на чемпионате выступили пять человек. Были среди них и новички, и люди опытные — капитан команды Валентина Давыдова из Чебоксар и Алексей Савельев из Ядринского муниципального округа уже принимали участие в подобных соревнованиях. В этом году конкурсанты должны были продемонстрировать свои умения в использовании не только компьютера, но и смартфона.

«Нужно было работать с приложением одного из банков, в основном работа проходила в личном кабинете. На телефон приходили коды, и мы должны были вводить их в самом приложении. Так же были вопросы, связанные с финансовой грамотностью и работой в системе «Яндекс», — рассказала корреспонденту «СЧ» Валентина Давыдова. И хотя из-за большой нагрузки некоторые приложения работали не в полную силу, все участники смогли выполнить задания в отведенные 40 минут.

«Все услуги сейчас можно получить через интернет- ресурсы, это значительно облегчает жизнь», — признается муниципальный служащий Николай Васильев из села Красноармейского. В виртуальной реальности он далеко не новичок — осваивать компьютер начал с 1990-х годов. Наверное поэтому многие задания дались ему легко: «Вопросы по Яндексу трудностей не вызвали, — рассказал Николай Васильев. — Например, нужно было найти название географических объектов по указанным координатам и собрать из них предложение. С такими заданиями справился быстро».

В результате упорной борьбы команда Чувашской Республики заняла второе место в Приволжском Федеральном округе и восьмое — в целом по Российской Федерации. В этот успешный результат внесли вклад все — и знаток поисковых систем Николай Васильев, и чебоксарец Алексей Грачев — ограниченные возможности здоровья не помешали ему справиться со всеми заданиями и принести в копилку команды 16 дополнительных баллов. Как и ожидалось, отлично выступил ядринец Алексей Савельев — он набрал наибольшее количество очков. Татьяна Кириллова из Чебоксарского муниципального округа хоть и участвовала в компьютерном многоборье впервые, но тоже показала высокий результат. А в номинации «Финансовая грамотность» отличилась Валентина Давыдова. Задания, кстати в этой номинации были далеко не простыми — пенсионеры управляли финансами через личный кабинет, высчитывали ставки по вкладам и делали переводы через Систему быстрых платежей.

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