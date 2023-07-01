На «Дне поля — 2023» в Чувашии техника поражала воображение, а дрон боролся с сорняками

Нынешний «День поля» превзошел прошлогодний по числу участников. Если в 2022 их было 60, то нынче – 79 компаний из 17 регионов страны, включая Чувашию. Это свидетельствует о возросшем интересе производителей и поставщиков агроресурсов к аграрному рынку нашей республики.

Данная выставка, проводимая с 2006 года, является демонстрацией самых современных образцов сельскохозяйственной техники, удобрений и средств защиты растений, новейших сортов культур, видов технологий. В ее рамках нынче, как и прежде, прошли круглые столы и мастер-классы. Среди участников «Дня поля» – представители Владимирской, Воронежской, Кировской, Нижегородской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Луганской Народной Республики, Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии. .

Справка СЧ Организаторами «Дня поля-2023» выступили Минсельхоз Чувашии, казенное унитарное предприятие «Агро-Инновации», Чувашский НИИСХ, администрация Цивильского округа. Традиционное место выставки – в Цивильском округе близ деревни Михайловка, на территории Чувашского НИИ сельского хозяйства

После торжественного открытия с участием Главы республики Олега Николаева, спикера республиканского парламента Леонида Черкесова и вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова гостей пригласили к осмотру экспозиции. Но тут пошел дождь, Артамонов воскликнул: «Наконец-то!». Аграрного министра можно было понять — из-за сухой погоды в ряде округов пришлось ввести режим ЧС. Однако осмотр, хоть и под зонтиками, все же начался.

Особым вниманием в экспозиции пользовалась линейка техники. И в ней все звучней заявляют о себе образцы, производимые в Чувашии. В частности, новый колесный трактор АГРОМАШ, освоенный в рамках специального инвестиционного контракта. СПИК 2.0, реализуемого в партнерстве с индийским производителем. Олег Николаев отметил важность производства не только крупногабаритной техники, но и малых тракторов. «Мы с прошлого года включили в число субсидируемой техники для самозанятых малые трактора, — напомнил он. — И принципиально убрали устаревшие мотоблоки, потому что они тяжелые в обращении. А малые трактора с хорошим навесным оборудованием субсидируем, тем самым стимулируем покупку более современной и технологичной продукции, которая позволит более эффективно обрабатывать землю и получать больше дохода».

Машина сразу приглянулась руководителю известного в республике сельхозпредприятия «Коминтерн» Красночетайского округа заслуженному работнику сельского хозяйства России Альбине Новиковой. Она даже взяла с собой на выставку своего механизатора для тестирования трактора. Тот опробовал его и твердо сказал: «Берем!». Покупателям прямо тут же, в присутствие Главы республики Олега Николаева представитель компании вручил ключи.

АГРОМАШ – не единственный образец техники от местных производителей. Частное предприятие из Новочебоксарска представило садовый агрегат, который, по словам разработчиков, поможет «сделать труд сельского жителя в радость, а не в тягость». Еще одно предприятие из Ядринского округа показало новый посевной комплекс.

Церемония с вручением ключей повторилась и во время знакомства Главы с экспозицией «Ростсельмаша», довольно широко представившего свои новинки. В том числе трактор с прицепным оборудованием, предназначенным практически для всех агротехнических операций. От этой махины буквально исходила огромная сила. Начиненная электроникой и автоматикой техника, видимо, настолько поразила воображение руководителей агрофирмы «Таябинка» из Красноармейского округа, что они решили ее купить, несмотря на немалую цену – 20 млн рублей.

С «Ростсельмашем» у республики давние партнерские связи. А для их расширения и укрепления завод планирует открыть в Чувашии свое дилерское отделение. Как сообщил управляющий дилерским центром «Ростсельмаша» Александр Вырышев, правительство республики уже выделило землю, следующей весной намечено начать строительство. Обращаясь к Олегу Николаеву, Вырышев попросил помочь в ускорении реализации проекта, ведь за последние три года машинный парк АПК республики пополнялся в значительной мере техникой от «Ростсельмаша». «А в чем, собственно, от нас требуется ускорение?», — спросил Николаев. «Прежде всего, в оформлении документации на землю», — сказал Александр. «Проблем нет, давайте проект, мы признаем его приоритетным, что автоматически ставит его под мой личный контроль», — ответил Глава.

Был представлен в экспозиции и Петербургский тракторный завод, известный раньше своими мощными «Кировцами», и сейчас поставляющий технику аграриям республики. Олег Николаев с интересом знакомился с ней, беседовал с управляющим по региональному развитию Ильей Разаевым. Петербуржец, в частности, просил сохранить республиканскую субсидию на покупку их техники. «Она очень помогает, в этом году поставим рекорд по выпуску тракторов», — заверил Разаев.

Затем гостей пригласили на опытные делянки НИИ, где возделываются перспективные сорта сельскохозяйственных культур. Над одной из них мирным делом был занят дрон – он распылял химикат для уничтожения сорняков. Сами же посевы буквально просились на журнальную обложку – настолько они чистые, ухоженные, удивляющие мощью стеблей. Основную презентацию проводил директор института Андрей Фадеев, но сортов было так много, что пришлось то и дело передавать эстафету своим коллегам. Всего здесь выращивается 240 сортов, большей частью зерновых. Один из них называется «Памяти Фадеева» — в честь прежнего руководителя института Анатолия Фадеева, отца нынешнего директора.

Состоялось на выставке и награждение наиболее отличившихся аграриев Чувашии, а также победителей полуфиналов республиканского этапа Всероссийского марафона «Земля спорта», проходившего под эгидой Министерства сельского хозяйства России в рамках проекта «Российское село».

Фоторепортаж Максима Васильева:

Публикуется в рамках проекта «Агровестник», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии.