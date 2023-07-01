Спрос населения на автокредиты вырос в 1,5 раза за первое полугодие 2023 г.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россияне в первом полугодии 2023 года подали в 1,5 раза больше заявок на оформление автокредитов, чем в аналогичный период прошлого года, при этом рост спроса на авто с пробегом увеличился на 58%. Таковы результаты исследования «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие»), материал есть в распоряжении ТАСС.

«По итогам полугодия 2023 года клиенты „Открытие Авто“ оформили порядка 39 тыс. сделок на сумму в 55 млрд руб., что в 1,5 раза больше по количеству заключенных договоров и 1,7 раза больше по объемам в сравнении с январем-июнем 2022 года. При этом если рост спроса на новые автомобили увеличился на 19%, то на авто с пробегом — на 58%», — говорится в материалах.

Согласно исследованию, регионами-лидерами по объему выданных автокредитов стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Татарстан и Челябинская область. Средняя цена купленного в кредит автомобиля составила в отчетном периоде 1,6 млн руб. на подержанную и 2,1 млн руб. на новую машину. Будущие автовладельцы чаще всего оформляли займы с первоначальным взносом 20-30% сроком на 7 лет.

Как отмечают аналитики, кредиты на авто с пробегом россияне оформляли в два раза чаще, чем на новые транспортные средства. На этот сегмент по итогам первых шести месяцев 2023 года пришлось 68% сделок и 64% по объему выдач (65% и 50% по итогам января-июня 2022 года). При этом если в первом полугодии 2022 года россияне занимали у банка в среднем 917 тыс. руб. на покупку подержанного и 1,8 млн руб. на приобретение нового автомобиля, то по итогам 6 месяцев 2023 года средний чек вырос до 1,3 млн руб. на вторичном и 1,6 млн руб. на первичном рынке. Планомерный рост размера автокредита наблюдался с начала года, увеличившись с 1,1 млн в январе до 1,7 млн в июне.

Руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая отметила, что рынок новых авто восстанавливается, однако медленнее, «чем хотелось бы». Вторичный рынок продолжает динамично расти, а средний возраст авто увеличиваться. «Скорее всего проникновение кредитных продаж на вторичном рынке в этом году продолжит увеличиваться, а доля автомобилей с пробегом (АСП) в общих кредитных выдачах банков продолжит расти, достигнув к концу года порядка 55%-60% по рынку в целом. Тем более что ставки по кредитным программам на авто с пробегом уже практически сравнялись с первичным рынком и зависят не столько от возраста автомобиля, сколько от суммы первоначального взноса, срока и размера автокредита. В свою очередь, стимулировать кредитные выдачи в сегменте новых авто сможет только возобновление госпрограммы льготного автокредитования», — заключила Дембицкая.