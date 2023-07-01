Путин отметил интерес молодежи к профессиям инженера и военного

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Каждое время «требует своих героев», и сейчас среди молодежи актуальны и популярны профессии инженера, военнослужащего, медика. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Модератор форума Руслан Юнусов в ходе диалога с президентом обратил внимание, что в 1937 году была представлена композиция «Рабочий и колхозница», которые стали «символами того времени». «Хорошо, что вы вспомнили именно об этом, — пошутил Путин. — А не о чем-то другом из 37-го года». «Каждое время требует своих героев», — сказал он, отвечая на вопрос Юнусова о символах времени. Комментируя слова модератора форума о том, что в 1960-х годах «роль физиков была действительно мощной», глава государства отметил, что «раз уж решили вспомнить 1937 год», то интерес к работе физиков начался с подачи Лаврентия Павловича Берии, который возглавлял атомный проект и имел отношение к ракетному проекту: «Все началось оттуда. Время требовало результатов именно в этой сфере. И люди, работающие в этой сфере, безусловно становились героями общественного сознания».

По словам Путина, сейчас «другие времена и другие приоритеты». Он отметил, что, судя по последним исследованиям ВЦИОМ, самая популярная профессия среди молодежи — айтишник — 31%, на втором месте доктор, медик — 30%, на третьем — военнослужащий, защитник отечества. «Но в разы, хочу подчеркнуть, в разы увеличился интерес молодых людей к инженерным профессиям, чуть ли не в пять раз», — обратил внимание глава государства.

«То, что растет кратно интерес к инженерным профессиям — это, все-таки, признак нашего времени», — подытожил Путин.