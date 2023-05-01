У «Бессмертного полка» в этом году несколько форматов

Лица героев на памятной стене

Несмотря на то, что в этом году 9 Мая не будет традиционного шествия «Бессмертного полка», портреты родных героев все же будут согревать наши сердца и напоминать нам о великом народном подвиге. И не только онлайн на официальном сайте движения и в соцсетях, как это было во время пандемии. В образовательных и культурных учреждениях, на предприятиях республики стартовала патриотическая акция «Стена памяти»: люди несут фотографии участников Великой Отечественной войны и сведения о них, чтобы создать в своих организациях памятную экспозицию, посвященную фронтовикам и труженикам тыла.

Так, галерея художников-фронтовиков появилась на днях в Чебоксарском художественном училище. В Ядрине площадки для оформления баннеров с фотопортретами предложила центральная библиотека. В канашской школе №6 установили специальные подставки с отверстиями для штендеров «Бессмертного полка». Лица отважных героев встречают и посетителей отделений МФЦ (Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг — авт.). по всей республике. Сотрудники разных офисов разместили снимки своих родственников-ветеранов на стендах и в окнах приема заявителей.

Стена памяти открылась и в Первой Чебоксарской городской больнице имени П.Н. Осипова, что на улице Константина Иванова в столице Чувашии. Медики уверены, что патриотическая акция подтолкнет не только коллег, но и пациентов исследовать семейные и военные архивы, поднимать истории своих защитников Родины.

«Это важный шаг для сохранения исторической правды о вкладе всего советского народа в разгром нацизма», — рассказала об акции председатель первичной организации профсоюза первой городской больницы Лариса Кириллова, которая бережно хранит и историю своего деда — уроженца села Байдеряково Яльчикского района Ильи Евдокимовича Захарова. По словам Ларисы Владимировны, фотографии, записи и воспоминания о фронтовике родственники часто просматривают, а потому даже самые младшие в семье отлично знают биографию прадеда.

Отметим, есть в этом году и другие форматы «Бессмертного полка». Каждый может выбрать удобный для себя способ рассказать о боевом пути своего родственника. Одни пишут о фронтовиках и тыловиках в соцсетях, другие размещают портрет ветерана на задних и боковых стеклах автомобиля. Главное, подчеркивают в Центральном штабе «Бессмертного полка» России, помнить истории наших героев, именно их мы передаем из поколения в поколение, они подтверждают историческую правду о Великой Отечественной войне.