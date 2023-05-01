Реконструкцию чебоксарского аэропорта планируют завершить к концу года

Об этом рассказали на выездном совещании на стройплощадке Чебоксарского аэропорта. В нем приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Осипов, представители генерального подрядчика, аэропорта и строители. Сейчас общий объем выполненных работ на объекте составляет 68%. В целом все процессы идут по плану-графику. Завершены монолитные работы по устройству пристройки 2 этапа со стороны площади, готова кровля 1 этапа и выполнено устройство входных крылец. Строители приступили к отделочным работам и прокладке тепловой сети. К концу июня здесь должны завершить остекление фасадов, а затем начнется установка декоративных элементов со стороны площади Скворцова и перрона.