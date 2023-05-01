8 мая в Чувашии пройдет пробег памяти героев

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Боксеры, каратисты, самбисты, дзюдоисты и приверженцы других видов боевых искусств, развивающихся в нашей республике, примут участие в традиционном патриотическом пробеге, который состоится 8 мая — в канун Дня Победы. Организаторами мероприятия выступают региональное отделение Российского союза боевых искусств и администрация Чебоксар.

Памятная акция стартует с возложения цветов к Вечному огню в мемориальном комплексе «Победа» в 11 часов утра. Далее порядка сотни участников добегут до Красной площади. В это время на заливе уже будут проходить показательные выступления перспективных спортсменов — на специальной площадке покажут свои лучшие приемы и трюки представители кунг-фу, тайского бокса, самбо, дзюдо, всестилевого каратэ и других единоборств — на любой вкус.

«Проводя акцию, мы чтим память героев Великой Отечественной войны. Важно помнить о подвиге наших предков, — подчеркнул исполнительный директор регионального филиала Российского союза боевых искусств Игорь Софронов. — На мой взгляд, показательные выступления нужны для популяризации боевых искусств в нашей республике. Возможно, некоторые родители задумаются о том, чтобы отдать своих детей в спортивные секции».

Опубликовано: 4 мая 2023 г.


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