В питомниках вырастут новые деревья

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в нынешнем году планируется посев семян в питомниках республики на общей площади 2,46 га. К работе уже приступили в Канашском, Шемуршинском, Ядринском лесничествах и в питомниках поселка Опытный. На данный момент уже засеяно более 1,5 га семенами сосны, европейской ели, сибирской лиственницы и мелколистной липы, сообщили в Минприроды Чувашии. Перед использованием все семена прошли полный цикл предпосевной обработки: зимнюю стратификацию, замачивание

в растворе микроэлементов и протравливание химическими препаратами. Посев проведен механизированным способом с соблюдением необходимых агротехнических требований.