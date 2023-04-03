В питомниках вырастут новые деревья

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в нынешнем году планируется посев семян в питомниках республики на общей площади 2,46 га. К работе уже приступили в Канашском, Шемуршинском, Ядринском лесничествах и в питомниках поселка Опытный. На данный момент уже засеяно более 1,5 га семенами сосны, европейской ели, сибирской лиственницы и мелколистной липы, сообщили в Минприроды Чувашии. Перед использованием все семена прошли полный цикл предпосевной обработки: зимнюю стратификацию, замачивание
в растворе микроэлементов и протравливание химическими препаратами. Посев проведен механизированным способом с соблюдением необходимых агротехнических требований.

Опубликовано: 26 апреля 2023 г.


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