В Сосновке открылась сельхозярмарка «Весна»

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

К четырем уже действовавшим площадкам традиционной сельхозярмарки «Весна» в Чебоксарах 22 апреля прибавилась еще одна — в Заволжье. Ее открытие в поселке Сосновка получилось торжественным — состоялся концерт муниципальных творческих коллективов, была организована торговля саженцами плодовых и декоративных растений, сельскохозяйственной продукцией, живыми курами.

Напомним, такие ярмарки в столице республики проводятся ежегодно, их задача — обеспечить горожан сельхозпродукцией и семенным материалом по доступным ценам и без посредников. В работе ярмарки приняли участие 318 хозяйств и предпринимателей Чувашии, всего за две недели уже реализовано порядка 37 тонн сельхозпродукции.

Опубликовано: 25 апреля 2023 г.


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