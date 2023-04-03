Еще одна автоколонна выехала из Чувашии в зону СВО

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Очередной, второй за апрель, гуманитарный караван отправился в понедельник днем из Чебоксар в сторону зоны СВО. В автоколонне — четыре фуры-двадцатитонника, груженные необходимыми в боевых условиях автомобилями-вездеходами, высокотехнологичным оборудованием, запчастями, автошинами и стройматериалами. Их собрали большие предприятия и учреждения Чувашии, жители республики, которые продолжают перечислять деньги в фонд «Перле» для поддержки наших земляков-военнослужащих, а также благотворительные движения из муниципалитетов Чувашии. Автоколонну проводили в дальнюю дорогу председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, глава города Чебоксары Евгений Кадышев, который недавно сам участвовал в доставке груза для бойцов, руководитель Чувашского отделения «Молодая гвардия» партии «Единая Россия» и участник СВО Андрей Шакулов, председатель
ГКЧС Чувашии Сергей Павлов. Они поблагодарили всех, кто собирал груз, за готовность прийти на помощь, сплоченность и поддержку. Под напутствие «Победа будет за нами!» машины двинулись в путь, а в Чувашии уже начали формировать новую партию необходимых на фронте вещей.

Опубликовано: 24 апреля 2023 г.


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