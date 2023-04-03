Сенатор Николай Владимиров выступил перед Госсоветом Чувашии с отчетом об итогах работы в 2022 году

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Николай Владимиров принял участие в очередной сессии государственного совета Чувашской республики. В рамках повестки дня он представил информацию об итогах работы сенатора за 2022 год.

В своем докладе Николай Владимиров подчеркнул, что одним из приоритетов безусловно остается деятельность в интересах Чувашской республики. Здесь сенатор тесно взаимодействует с Главой региона, руководителями органов исполнительной власти и федеральных структур, муниципальных образований, депутатским корпусом.

— Обращаю внимание на важность использования возможностей для коммуникации с федеральными ведомствами, которые предоставляют площадки Совета Федерации. Это эффективный инструмент для решения актуальных задач, стоящих перед республикой, если, конечно, к этим возможностям не относиться формально, — отметил сенатор.

По словам Николая Владимирова, важным направлением остается работа с обращениями граждан. В прошлом году в рамках поездок муниципальные образования республики проведены 38 личных приемов граждан. В общей сложности рассмотрено более 200 обращений. Многие из поднятых жителями республики вопросов стали базой для разработки и принятия важных социальных законодательных актов. Например, на прошлой сессии Госсовета Чувашии депутатами единогласно был принят закон, позволяющий участникам СВО из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получить сертификат на приобретения жилья вне очереди. Идея законопроекта родилась в результате целого ряда обращений, озвученных самими участниками СВО или их родственниками в рамках приемов.

Важным итогом совместной работы сенаторов, представляющих республику и правительства региона стало утверждение заявки о проведении 20-21 июня этого года Дней Чувашской республики в Совете Федерации. Николай Владимиров выразил надежду на то, что итогом этого мероприятия станет реализация новых важных проектов в интересах жителей региона.