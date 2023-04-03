И парад, и салют, и гордость потомков: в Чувашии обсудили празднование Дня Победы

Приближается 78-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. На неделе стало известно, что в этот раз всенародно любимый «Бессмертный полк» пройдет без традиционного шествия по главным улицам. Однако отдать дань памяти фронтовикам и всем, кто приближал Победу, люди смогут в других, знакомых по ковидным временам, форматах. Подготовку к празднику в Чувашии обсудили на заседании рабочей группы под руководством Главы республики Олега Николаева в Доме правительства.

Так, разместить портреты своих героев жители республики смогут не только на сайте «Бессмертного полка» и в соцсетях, но и на стеклах автомобилей или в окнах домов, отметил Олег Николаев. Особое внимание и заботу в Чувашии в праздничные дни уделят ветеранам. Как сказал руководитель республики, очень важно дойти до каждого ветерана Великой Отечественной войны и тех людей, которые заслуживают внимания государства в этот великий день. Он поставил задачу обеспечить их как медицинской и социальной помощью, так и другими видами полагающейся поддержки.

По сведениям министра труда и социальной защиты Чувашии Алены Елизаровой, в республике сейчас проживает почти 4700 ветеранов войны всех категорий. Социальные службы ежегодно обследуют условия их жизни. В этом году, например, на улучшение жилищных условий ветеранов войны и их вдов, в бюджете республики предусмотрено 15,7 миллиона рублей, на эти деньги уже приобретены две квартиры, в планах — еще три.

Продолжает работу социальный проект «Яндекс. Такси для ветеранов» — услугами такси по Чебоксарам и Новочебоксарску пользуются около 180 человек. А накануне праздника для ветеранов собирают традиционные подарки и готовят поздравительные открытки от имени Главы Чувашии. В подарочном наборе — чувашские чай и сладости, а также таблетница, кружка, термос и кисет с национальной символикой, сшитый воспитанниками Кугесьского дома-интерната и серебряными волонтерами. Такие подарки в преддверии 9 Мая получат 170 жителей республики, открытки — порядка пяти тысяч человек. Как напомнила Алена Елизарова, чествование ветеранов войны должно проводиться при личном участии главы муниципального образования.

На особом внимании — и медицинское обеспечение. По словам вице-премьера — министра здравоохранения Владимира Степанова, оно проводится на постоянной основе, для ветеранов предусмотрено первоочередное медицинское обслуживание по нескольким направлениям.

Традиционно самые массовые праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут в Чебоксарах. По словам руководителя городской администрации Дениса Спирина, в столице полным ходом благоустраивают места празднования, приводят в порядок памятники. Со следующей недели начнут украшать улицы, а на Красной площади появится новый арт-объект — 4-метровая Звезда Победы. Особой заботой окружают ветеранов. Помимо уборки квартир, мойки окон и помощи в быту для них от города запланирована единовременная выплата. А во дворах ветеранов пройдут концерты.

Праздничные мероприятия начнутся в Чебоксарах с 5 мая. В этот день на Красной площади состоится парад дошколят и юнармейцев, в котором примут участие более 2 тысяч юных чебоксарцев. А 6 и 7 мая это место превратится в большой кинотеатр под открытым небом, где будут показывать ретрофильмы. Сейчас, к слову, на портале «Открытый город» горожане выбирают, что именно они хотели бы увидеть. Утром 8 мая в парке Победы дадут старт легкоатлетическому пробегу «Эстафета Победы», в котором примут участие спортивные федерации города, а вечером на Красной площади споют Песню Победы.

Насыщенной ожидается праздничная программа 9 Мая. Начнется день с торжественного возложения цветов в 10 утра к Вечному огню. В полдень на площади Республики промарширует парад Победы, в 21.00 в парке Победы зажгут «Свечу Победы», а в 22.00 над городом раздастся праздничный салют. Присоединится город и к Всероссийской акции «Лучи Победы»: небо осветят лучи у Вечного огня и у стелы «Город трудовой доблести».

Подробнее о параде Победы доложил военный комиссар Чувашии Бахтиер Холиков. Всего на торжественное прохождение сводного полка Чебоксарского гарнизона планируется привлечь свыше 1,3 тысячи человек, в механизированную колонну — порядка 80 единиц техники и вооружения. В среду, к слову, прошла первая репетиция пешей колонны, а генеральная намечена на 14.00 5 мая на площади Республики. Несколько дней, 25 и 28 апреля, а также 5 и 9 Мая, движение в этой части города будет временно ограничено. С парада Победы Национальная телерадиокомпания Чувашии будет вести прямую трансляцию.

Всего, как сообщила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, в республиканских учреждениях культуры в этом году пройдет более 1200 мероприятий, которые охватят свыше 500 тысяч человек. Так, по традиции в каждой школе, техникуме, колледже и вузе состоятся встречи с ветеранами войны, концерты, республиканские и международные акции и конкурсы. Например, как сообщил министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров, уже идет подготовка к республиканской акции «Часовой у знамени Победы». Она начнется в первых числах мая и пройдет во всех общеобразовательных организациях республики. Кроме этого, школьники и юнармейцы заступят в караул и будут нести вахту памяти около крупных мемориальных объектов в рамках акции «Пост № 1».

Также Дмитрий Захаров отметил, что студенческие поисковые отряды ЧГУ имени И.Н. Ульянова «Георгиевская лента» и ЧГПУ имени И.Я. Яковлева «Память» примут участие в поисковой экспедиции в Волгограде, приуроченной к 80-летию Сталинградской битвы. А в начале мая планируется республиканская «Вахта памяти». Кроме того, волонтеры проведут акции «Сирень Победы», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Сад Победы» и другие полюбившиеся многим мероприятия. Также 5 мая для школьников и студентов проведут единый урок, посвященный Дню Победы, а 6 мая в Шумерле состоится республиканский смотр-конкурс кадетских и военно-патриотических клубов «Салют Победы».

По предварительным подсчетам, в праздничных мероприятиях будут задействованы свыше 150 тысяч школьников и студентов.

КСТАТИ

Как сообщила Первому каналу Ирина Волк, официальный представитель МВД России, размещение портретов акции «Бессмертный полк» на автотранспорте не станет правонарушением и не предусматривает привлечение к административной ответственности. Однако наносимые на транспортные средства изображения не должны мешать обзору водителя. Портреты рекомендуется размещать на заднем и боковых задних пассажирских стеклах.