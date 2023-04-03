Пьяные водители «просвечивают» даже сквозь затонированные стекла

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Если пить за рулем — можно лишиться и машины, и прав, едва их приобретя. Фото УГИБДД МВД по Чувашии

В селе Красноармейском внимание экипажа ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Цивильский» привлек «затемненный» не по правилам автомобиль. При проверке документов молодой водитель усиленно жевал жевательную резинку, но запах спиртного инспекторы все равно учуяли.

Алкотестер подтвердил, что парень сел за руль не протрезвев после ночной попойки. Причем под угрозу автолюбитель поставил не только свою безопасность: в машине находились также его жена и две дочери, одна из которых совсем еще малышка!

Кроме того, грубейшее нарушение правил дорожного движения, за которое предусмотрены крупный штраф и лишение прав, водитель допустил, по сути, едва получив эти самые права: за рулем он меньше года!

В отношении главы семейства были составлены материалы не только за нетрезвое вождение, но и за управление незарегистрированным в установленном порядке транспортным средством и отсутствие страхового полиса. А избыточную тонировку сельчанин устранил на месте, чтобы не платить штраф еще и за это.

Опубликовано: 19 апреля 2023 г.


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