Хоккейная команда ЧГУ «Мамонты» едет в Сочи

Хоккейная дружина Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова «Мамонты ЧГУ» в условиях жесткой конкуренции выиграла региональный этап НХЛ (Ночной хоккейной лиги). Теперь университетская команда впервые в своей истории представит нашу республику в финале Всероссийского фестиваля НХЛ в Сочи в дивизионе «Лига мечты».

Региональный этап команда «Мамонты ЧГУ» завершала встречей с коллективом «Восток ЛМ». Захватывающая игра, которая держала в напряжении до финального свистка. По ходу встречи университетская дружина столкнулась с серьезными проблемами. «Наш вратарь Евгений Ремизов так горячо защищал свои ворота, что смог «поймать» шайбу противника прямо в шлем, — рассказал тренер «Мамонтов ЧГУ» Евгений Фомин. — Евгений получил сотрясение, а команде пришлось выигрывать турнир уже без номинального вратаря».

В итоге студенческая дружина справилась с трудностями и обошла в турнирной таблице регионального этапа четыре сильных коллектива. А кто же все-таки играет за клуб «Мамонты ЧГУ»? Состав хоккейной команды сформирован из 50 студентов технических факультетов вуза. Некоторые ребята специально приехали в Чувашию, чтобы защищать цвета «Мамонтов ЧГУ». Один из примеров — магистрант факультета информатики и вычислительной техники Владислав Анохин, который перебрался в нашу республику из Кировской области. Судя по результатам, у хоккеистов хорошо налажено взаимопонимание друг с другом.

«Когда я пришел на первую тренировку, то мне сразу понравился подход тренера. Я понял, что хочу играть здесь», — говорит капитан команды, студент факультета ИВТ Александр Митрофанов. «Про Сочи никто из нас не задумывался, но участвовать во всероссийском турнире мечтал каждый. Теперь это стало реальностью».

На данный момент команда усиленно готовится к предстоящему турниру, который пройдет с 4 по 16 мая.

СПРАВКА «СЧ»

🏒 Напомним, «Ночная хоккейная лига» создана в 2011 году по инициативе Президента России Владимира Путина и прославленных хоккеистов. Первый Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд прошел 1-8 мая 2012 года в Москве, тогда сыграли 92 команды из 74 регионов России. В нынешнем сезоне Всероссийский фестиваль объединил свыше 1150 команд из 79 регионов России.

🏒 Команда «Мамонты ЧГУ» создана в сентябре 2015 года по инициативе ректора университета Андрея Александрова. Для участия во Всероссийском фестивале НХЛ в Сочи хоккеисты получат новую спортивную форму.