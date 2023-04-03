Полпред Игорь Комаров высоко оценил инициативу Чувашии по проведению марафона «Рубежи Победы»

Полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров высоко оценил инициативу Чувашии по объединению регионов в рамках патриотического марафона «Рубежи Победы».

«Это очень важная страница нашей военной истории, — отметил он. — Военный и трудовой подвиг поколения победителей в годы Великой Отечественной войны — фундаментальная основа патриотизма каждого из нас. И историческая память и ощущение своей российской идентичности помогают нам сегодня сплотиться, справиться с новыми вызовами».

Проект, посвященный подвигу тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, был запущен в нашей республике в прошлом году. По словам Главы Чувашии Олега Николаева, одна из главных задач патриотической акции — воспитать на примере подвига строителей рубежей подрастающее поколение. Чтобы молодежь знала историю страны, гордилась самоотверженностью и мужеством своих предков.

Помимо Чувашии, в марафон уже влились Ульяновская область, Татарстан, Мордовия, Башкортостан. Шестым участником стала Нижегородская область — «Рубежи Победы» здесь принимали на прошлой неделе. Как уже сообщала «СЧ», в рамках марафона в Нижнем Новгороде прошла научно-практическая конференция «Подвиг тыла в годы Великой Отечественной войны», была развернута выставка «Рубежи Победы», показана опера «Сурский рубеж».

Важность работы по сохранению памяти о Великой Отечественной войне отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Горьковчане в годы войны не только мужественно сражались на фронте, но и самоотверженно трудились в тылу, — подчеркнул он. — История сохранила для нас немало таких примеров. И замечательно, что одно из направлений — строительство оборонительных рубежей — объединило сразу несколько регионов. Это позволяет ощутить общность наших ценностей».

А 4 мая Чувашия передаст эстафету патриотического марафона Республике Марий Эл.