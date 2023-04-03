Суд оштрафовал заведующую техникумом за «липовых» студентов

В Новочебоксарске бывшая заведующая Центром профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации «Новочебоксарский политехнический техникум» признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следователи установили, что с октября по декабрь 2020 года женщина включила в число слушателей, а также в журналы посещаемости и итоговой аттестации людей, которые фактически обучение не проходили. На основании этих документов учебное заведение получило 613 тысяч рублей субсидии на развитие дополнительного профессионального образования.

«Причастность осужденной к инкриминированному деянию доказана совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе ее собственными признательными показаниями, показаниями свидетелей, бухгалтерской и иной официальной документацией, а также другими материалами дела», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Чувашии.

Судом ей назначено наказание в виде штрафа. Приговор суда еще не вступил в законную силу.