В Чебоксарах прошел финал городской олимпиады ЮИД

К победе — на велосипеде

На прошлой неделе во Дворце детского и юношеского творчества собрались лучшие чебоксарские юные инспекторы движения. Правила дорожного движения они изучают с раннего возраста и в этом вопросе могут дать фору любому взрослому. Поэтому олимпиада по знаниям ПДД для них не страшнее контрольной работы в школе. Тем более отборочные этапы остались позади — они в финале!

Вот уже больше 30 лет в Чебоксарах в рамках Фестиваля отрядов юных инспекторов движения проводится городская олимпиада по правилам дорожного движения. В марте этого года движение ЮИД отметило свое 50-летие. Возраст, скажем так, статусный. Сегодня региональные отряды юных инспекторов входят в Общероссийскую общественную детско-юношескую организацию по пропаганде безопасности дорожного движения «Юные инспекторы движения».

И помощь оказать, и станцевать

На финале от юидовцев ждали не только хороших знаний правил дорожного движения. Заключительный этап олимпиады включал в себя шесть конкурсов. И по большому счету для победы ребятам надо было показать себя в разных ролях, причем буквально. Например, оказание первой доврачебной помощи. Согласитесь, знание проезда по кольцу или что значит тот или иной знак регулировщика — здесь отступает на второй план. В медицинском конкурсе юные инспекторы и в теории, и на практике показывали свое умение оказать помощь пострадавшему.

Или, например, творческий конкурс — это же креатив, артистизм и яркая фантазия в духе агитбригад. И хотя общая тема выступлений — безопасность на дороге, не в последнюю очередь здесь оценивают сценическое мастерство. А еще сделанные руками самих ребят реквизиты и костюмы, которые придают больший эффект выступлению.

Справились с волнением

Все это вместе потребовало от юных инспекторов немалой подготовки. Но даже после долгих тренировок и тщательного изучения правил дорожного движения участники олимпиады не скрывали, что волновались и переживали перед началом испытаний. Но в итоге побороли свои страхи.

«На конкурсе с велосипедом было немного страшновато. От напряжения ноги тряслись и сильно волновалась. На других конкурсах, мне кажется, наша команда показала себя хорошо, хотя маленькие ошибки могли быть», — поделилась своими эмоциями с журналистом «СЧ» третьеклассница Варвара Никонорова из школы № 24, капитан команды «Светофор».

«Безопасное колесо», тот самый конкурс с велосипедами, где ребята должны были продемонстрировать фигурное вождение на «железном коне» на дорожке с препятствиями. Для многих участников это задание было трудным. Но что удивительно, как признался старший инспектор отдела ГИБДД Чебоксар, капитан полиции Валентин Колсанов, принимавший «экзамен» по вождению, в этом году все команды показали отличные результаты. «За все время, что я оцениваю мастерство ребят на олимпиаде, сегодняшние результаты одни из самых лучших», — сказал он.

У Николая Соколова, ученика четвертого класса школы №65, «Безопасное колесо» тоже вызывало дополнительное волнение. Но в его рейтинге трудных конкурсов первое место занял конкурс капитанов: «Наша команда называется «Дорожный патруль», и я в ней капитан. Капитанский конкурс для меня был волнительный, потому что чувствуешь ответственность за команду, не хотелось ее подвести. Мы долго готовились, и я уверен, что справились отлично!»

Это еще не все

Всего в финале олимпиады по правилам дорожного движения среди чебоксарских школьников приняло участие 15 команд. Лучшими были признаны три. Первое место у команды школы № 65. Второе и третье места достались школам № 53 и № 54. Но победа в финале для них не просто выигрыш, а очередной шаг к более высоким достижениям.

Дело в том, что победители городского конкурса примут участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения, который пройдет в этом году 17 и 18 мая.

Кстати

Общероссийская организация юных инспекторов движения существует в России с 1973 года. Сегодня в ЮИД входит 35 тысяч отрядов в 88 субъектах Российской Федерации — это более 465 тысяч участников в возрасте от 8 до 16 лет.