Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ,
вице-премьер — полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте РФ:

«На заседании Президиума Совета руководителей представительств российских регионов при Президенте России и Правительстве РФ были подведены итоги работы в 2020-2022 годах. Среди проектов, реализованных при непосредственном участии членов Совета, была отмечена доставка в Луганский перинатальный центр инкубатора для выхаживания недоношенных младенцев. Вклад в приобретение этого жизненно важного оборудования для малышей внесли пять регионов — Курская область, Республика Алтай, Республика Чувашия, Свердловская область и Республика Саха (Якутия). Новые регионы включаются в работу Совета — Донецкая Народная Республика уже входит в его состав. Кандидатами на вступление являются Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области».

Опубликовано: 18 апреля 2023 г.


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