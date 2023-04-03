АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ,

вице-премьер — полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте РФ:

«На заседании Президиума Совета руководителей представительств российских регионов при Президенте России и Правительстве РФ были подведены итоги работы в 2020-2022 годах. Среди проектов, реализованных при непосредственном участии членов Совета, была отмечена доставка в Луганский перинатальный центр инкубатора для выхаживания недоношенных младенцев. Вклад в приобретение этого жизненно важного оборудования для малышей внесли пять регионов — Курская область, Республика Алтай, Республика Чувашия, Свердловская область и Республика Саха (Якутия). Новые регионы включаются в работу Совета — Донецкая Народная Республика уже входит в его состав. Кандидатами на вступление являются Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области».