Не стоит ждать грома с небес…

Одни последуют совету Эйнштейна, другие посетят сбор молока

Со слов благодарности за организацию торжеств в честь православного праздника Светлого Христова Воскресения начал Глава Чувашии еженедельную планерку в Доме правительства. За выходные пасхальные богослужения в храмах республики посетили около 20 тысяч верующих. По словам Олега Николаева, благодаря усилиям Чувашской митрополии и приходов, команд муниципальных округов, органов власти и правоохранительных служб все прошло спокойно, без происшествий.

Вот бы такую слаженность проявить и в решении проблемы с пожарами, которая весьма настораживает в последние дни, заметил Глава республики. Напомним, ситуация остро обсуждалась на предыдущей планерке. Однако с тех пор обстановка не улучшилась. За минувшие выходные в Чувашии произошло более десятка возгораний, из них в девяти случаях горела трава, в одном — лес.

ПОРУЧЕНИЕ.

Муниципальным округам докладывать ГКЧС, какие меры приняты в отношении нарушителей особого противопожарного режима, установленного в Чувашии с 10 апреля. Вопрос по пожарам внести в повестку информдня.

Как доложил председатель ГКЧС Сергей Павлов, на 17 апреля 2023 года в республике зарегистрировано 430 пожаров. Большой рост (на 40%) наблюдается с апреля из-за пала травы. Только с 10 по 16 апреля в регионе произошел 91 пожар. Частые причины — неосторожность людей при сжигании мусора и сухостоя. Огонь уже оставил свой след на 122 гектарах чувашской земли, дождей по прогнозам синоптиков пока не предвидится, в республике установлен 4-й класс пожарной опасности, обеспокоен глава чрезвычайного ведомства.

15 апреля около двух часов дня загорелась лесная подстилка в Заволжье. Причины пока устанавливаются, но, по предварительным данным, виноваты беспечные отдыхающие. В минувшие субботу и воскресенье трава горела в Ядрине, Аликовском, Козловском, Красноармейском, Чебоксарском, Яльчикском, Янтиковском округах. Нередко трава горит в Алатырском округе, Алатыре и Канаше, где, по словам Сергея Павлова, даже не составляются протоколы о нарушениях. Олег Николаев решил сразу выяснить, в чем причина.

Руководитель администрации Алатырского округа Нина Шпилевая по видеосвязи заверила, что работа ведется, протоколы о нарушениях составляются, но есть проблемы с частными землями, которые не обрабатываются. Сведения же просто не успели отправить.

«Такое положение дел не устраивает», — сказал Глава Чувашии, напомнив, что из года в год Алатырский район попадает в антирейтинг по природным пожарам. «Если не будет оперативной реакции, ситуация не улучшится», — добавил руководитель региона, призвав и другие муниципалитеты активнее сотрудничать с ГКЧС и не только предупреждать население, что сжигание травы может привести к печальным последствиям, рассказывать людям о мерах ответственности, но и доходить до виновных и наказывать в соответствии с законом.

«Каждый год готовимся к пожароопасному сезону, но одними только разговорами делу не поможем. Как говорил Эйнштейн, повторяя одно и то же действие, глупо ждать новых результатов. Значит, нужно делать что-то по-другому», — призвал Олег Николаев глав администраций пересмотреть привычные подходы. А вопрос соблюдения противопожарного режима в муниципалитетах предложил внести в повестку Единого информационного дня, запланированного на 19 апреля.

ПОРУЧЕНИЕ.

Муниципальным округам разработать дополнительные формы организации процесса обращения молока для контроля качества и сохранности продукта.

Основными темами предстоящего информдня станут 175-летие со дня рождения выдающегося просветителя Ивана Яковлева, а также поддержка самозанятых, ведущих личное подсобное хозяйство, и закупочные цены на молоко.

Олег Николаев обозначил, что гражданам нужно широко разъяснять, как именно государство может помочь в развитии личного подсобного хозяйства, в том числе и тем, кто занимается производством молока. Он призвал глав администраций подумать о разработке новых форм организации процесса обращения молока, например, за счет создания неких коллективных мест хранения, чтобы обеспечивать и контроль качества, и сохранность продукта. По мнению руководителя региона, это позволит удержать постоянную высокую цену.

«Наша задача — оперативно организовать эту работу и получить эффект уже в этом году, а не ждать грома с небес и говорить потом, дескать, беда пришла, давайте что-нибудь делать. С 2020 года мы планомерно движемся к решению этого вопроса, налаживаем соответствующие инструменты господдержки, чтобы люди могли ими воспользоваться», — сказал Николаев. Кстати, он предложил пересмотреть не только программу, но и график информдня, чтобы его участники смогли выехать пораньше и посетить сбор молока на местах, а заодно понять, какие вопросы есть у населения.

ПОРУЧЕНИЕ.

Удерживать темпы по социально-экономическому развитию республики в течение года.

Вице-премьер Чувашии — руководитель Минэкономразвития Дмитрий Краснов познакомил с предварительными итогами социально-экономического развития региона за первый квартал 2023 года. В целом, по мнению министра, экономика республики демонстрирует устойчивость к происходящим в мире изменениям благодаря системному подходу в региональном управлении, целостности экономической политики и усилиям самого бизнеса Чувашии.

По итогам января — февраля 2023 года (по марту статистика собирается) стабилизировалась ситуация в производственной сфере. По индексу промышленного производства Чувашия заняла шестое место в России и первое место в Приволжском федеральном округе. Драйвером роста выступают инвестиции, улучшается ситуация на рынке труда. Второе место среди регионов ПФО занимает Чувашия по строительству и вводу жилья. Опережая среднероссийский уровень, растет среднемесячная заработная плата. Инфляция сложилась гораздо ниже, чем в прошлом году. Улучшается и ситуация по экспорту: если в конце 2022 года его снижение составляло 25%, то в январе — марте 2023 года — 8%. Однако восстановительный рост, по словам вице-премьера, пока недостаточно устойчив.

Радует, что в этом году Чувашия вышла на положительную динамику по производству компьютеров, электронных и оптических изделий. Весомый вклад в обеспечение технологического суверенитета вносят системообразующие предприятия, которые заняли освободившиеся ниши после ухода зарубежных компаний.

О том, как обстоят финансовые дела в регионе, рассказала и.о. министра финансов Чувашии Ольга Метелева. На 1 апреля 2023 года консолидированный бюджет республики по доходам исполнен в объеме 25,4 млрд рублей (это 27,1% от годового плана), по расходам — в объеме около 21 млрд рублей (20,3% от годового плана). Профицит составил 4,4 млрд рублей.

Положительные тенденции сохраняются и в исполнении республиканского бюджета. По данным Минфина, общий рост доходов к аналогичному периоду прошлого года — на 38,9%, по собственным доходам — на 26,1%. Расходы республиканского бюджета в первом квартале составили 18,8 млрд рублей с ростом к аналогичному периоду 2022 года на 48,4%. Самые большие затраты идут на социально-культурную сферу (модернизация школ, дошкольное образование, строительство учреждений).

Активно реализуются адресная инвестиционная программа и нацпроекты. Наибольшие объемы средств направлены на строительство объектов ЖКХ, возведение и реконструкцию спортивных сооружений, строительство школ, сообщила Ольга Метелева.

«Мы взяли хороший темп, намечены положительные тренды по комплексности реализации мероприятий, быстрому доведению средств в экономику, обеспечению ускоренной реализации задач Президента России. Прошу поддерживать этот темп в течение года и с большей динамикой планировать и реализовывать мероприятия на следующий период», — поручил Олег Николаев.

ПОРУЧЕНИЕ.

До 1 сентября 2023 года актуализировать программы энергосбережения муниципальных подведомственных учреждений и исполнительных органов Чувашии.

Благодаря программе энергосбережения Чувашии в прошлом году удалось сэкономить 250 миллионов рублей, что на 39% больше, чем в 2021 году, отчитался на еженедельном совещании руководитель Минпромэнерго Чувашии Александр Кондратьев. Серьезный прирост отмечен в промышленности и топливно-энергетическом комплексе, а также в бюджетной сфере, сельском хозяйстве и ЖКХ.

Отметим, по поручению Главы Чувашии муниципальные и городские округа должны были разработать и утвердить муниципальные программы энергосбережения. С задачей справились все, кроме Шумерли, администрация города пообещала, что в мае программа будет утверждена.

Актуализацией программ энергосбережения в ближайшее время должны заняться и подведомственные учреждения муниципалитетов и исполнительные органы республики. Срок дан до 1 сентября 2023 года. По словам Александра Кондратьева, в некоторых муниципалитетах работа уже начата. Кроме того, до 1 июля 2023 года будет установлен целевой уровень снижения потребления энергоресурсов на 2024–2026 годы, для чего разработан специальный программный комплекс.

Также на еженедельном совещании рассказали о квартальных итогах госзакупок для нужд региона. Министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова доложила, как в республике прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства. Озвучены были и предварительные результаты отопительного сезона, который вот-вот должен завершиться.

Подробности — в следующем номере.