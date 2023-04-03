О созыве сессии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Очередная, семнадцатая, сессия Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва состоится 20 апреля 2023 года в Большом зале заседаний Дома правительства (г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 17). Начало в 10 часов.
Онлайн-трансляция заседания будет доступна на официальном сайте Государственного Совета Чувашской Республики в разделе «Сессии».

Опубликовано: 17 апреля 2023 г.


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