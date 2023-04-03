Школьники из Чувашии — в лидерах среди юных экологов

На базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма в Казани завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии.

В финале участвовали более 300 школьников из разных субъектов России. Ученица 10 класса чебоксарской гимназии № 5 Александра Константинова и ученица 9 класса столичного лицея № 2 София Черникова стали призерами олимпиады. Наши участницы продемонстрировали знания в двух соревновательных турах — теоретическом и проектном. Также для участников олимпиады были организованы интересные культурные мероприятия, экологические семинары и конференции.