Школьники из Чувашии — в лидерах среди юных экологов

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма в Казани завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии.

В финале участвовали более 300 школьников из разных субъектов России. Ученица 10 класса чебоксарской гимназии № 5 Александра Константинова и ученица 9 класса столичного лицея № 2 София Черникова стали призерами олимпиады. Наши участницы продемонстрировали знания в двух соревновательных турах — теоретическом и проектном. Также для участников олимпиады были организованы интересные культурные мероприятия, экологические семинары и конференции.

Опубликовано: 17 апреля 2023 г.


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