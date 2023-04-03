Чувашпотребсоюз подтвердил лидерство

По итогам Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» среди региональных союзов потребительских обществ за четвертый квартал 2022 года Чувашпотребсоюзу присуждены первое место по Приволжскому федеральному округу, а также второе место за участие в объединенных закупках, третье место за развитие общественного питания, третье место за развитие заготовительной деятельности. Итоги соревнования утверждены президиумом Совета Центросоюза Российской Федерации с учетом рейтинговой оценки деятельности региональных потребсоюзов, которая учитывает объемы деятельности, темпы прироста, финансовые показатели.