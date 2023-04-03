Бюджет-2022 исполнен успешно

На очередном заседании правительства рассмотрен отчет об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы республики, представляя законопроект, первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков напомнил, что бюджетная политика в минувшем году проводилась в условиях особой геополитической ситуации. Принятые на федеральном и республиканском уровне меры государственной поддержки населения и бизнеса позволили преодолеть кризисные обстоятельства и обеспечить улучшение социально-экономических показателей по сравнению с первоначально ожидаемыми. В результате доходы консолидированного и республиканского бюджета в 2022 году исполнены с превышением годовых плановых назначений, а освоение расходов обеспечено с ростом к 2021 году.

Доходы консолидированного бюджета поступили в объеме 94,2 млрд рублей с ростом к уровню 2021 года на 10,4%. Собственные поступления составили 55,2 млрд рублей — рост на 20%. Расходы вышли на уровень 90,5 млрд рублей — увеличение на 6,2%.

82,8 млрд рублей — таков объем доходов республиканского бюджета в минувшем году. Это 103,7% к годовым плановым назначениям, к уровню 2021 года рост на 7%. Собственные доходы поступили в объеме 43,9 млрд рублей — на 20,9% больше. Сумма расходов достигла 80,4 млрд рублей — на 5,1% выше, чем в минувшем году.

Наибольшее увеличение расходов консолидированного бюджета отмечено по таким направлениям как «Национальная экономика» — на 24,8%, ЖКХ — на 26,9%, физкультура и спорт — на 43,6%. В то же время почти на 38% снизились расходы на здравоохранение. Как было отмечено, это произошло в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и, соответственно, отсутствием необходимости значительного финансирования по этому направлению.

На реализацию республиканской адресной инвестиционной программы в 2022 году направлено 8,3 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем в 2021 году. Наибольшее увеличение бюджетных вливаний наблюдается по таким направлениям, как жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, физкультура и спорт. В 2022 году продолжилась финансовая поддержка муниципалитетов. Объем трансфертов местным бюджетам составил 30,7 млрд рублей — с небольшим снижением на 1,6%.

«В связи с перераспределением полномочий между уровнями бюджетов изменения коснулись общего объема субсидий, которые в 2022 году были предоставлены в объеме 11,2 млрд рублей, что на 11% меньше, чем в 2021 году. Напомню, что в минувшем году строительство отдельных объектов, а также реализация программы модернизации образования большей частью осуществлялись напрямую из республиканского бюджета через Республиканскую службу единого заказчика. Объем таких вложений, минуя местные бюджеты, в 2022 году составил порядка 4,0 млрд рублей. В сопоставимых условиях рост субсидий составил 120,6%, а общий рост дополнительной поддержки на реализацию муниципальных полномочий — 111,2%», — резюмировал руководитель Минфина Чувашии.

Касаемо государственного долга республики, Михаил Ноздряков обозначил, что на 1 января 2023 года его объем по сравнению с началом 2022 года увеличился на 2,6 млрд рублей и составил 10,6 млрд рублей. Рост обусловлен поступлением бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в объеме 1,5 млрд рублей и бюджетного кредита на замещение рыночных долговых обязательств муниципальных образований Чувашской Республики в размере 1,1 млрд рублей. Все обязательства по обслуживанию долга выполнены своевременно и в полном объеме, заключил министр.

Игорь Николаев