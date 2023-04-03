Брачный аферист попытался убежать от сотрудников ГИБДД

Экипажу отдельного спецбатальона ДПС на стационарном посту «Рубеж» поступила ориентировка от сотрудников уголовного розыска. Через пост ГИБДД под Новочебоксарском должна была проехать машина с беглецом из Казани.

26-летнего мужчину искали с лета прошлого года после брачной аферы в Чебоксарах. Мошенник не только не оправдал матримониальных надежд жительницы столицы Чувашии, но и без разрешения продал ее автомобиль, причинив «бывшей» ущерб порядка 300 тысяч рублей. Следствием ОП № 6 УМВД России по г. Чебоксары по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Инспекторы остановили для проверки «Хонду» с номерами соседнего региона. Один из пассажиров занервничал еще до просьбы полицейских предъявить документы. Пока до него не дошла очередь, молодой человек выскочил из машины и дал деру в сторону расположенного поблизости дачного массива.

— Быстро бежал? — спрашиваю у заместителя командира взвода ОСБ ДПС ГИБДД старшего лейтенанта полиции Евгения Калисова.

— Быстро, но недолго, — по-военному емко ответил офицер, преследовавший беглеца вместе со своим напарником Русланом Пыркиным.

Конечно, это ведь не от невест бегать, есть узы покрепче брачных…

Доставили «спринтера» в ОП № 6 для разбирательства, а к водителю и оставшимся пассажирам «Хонды», в том числе и новой пассии задержанного, вопросов не возникло — они поехали дальше. Интересно, знает ли девушка подноготную своего кавалера и много ли успела вложить в их отношения?