Брачный аферист попытался убежать от сотрудников ГИБДД

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
От полицейских сбежать труднее, чем от обманутых невест. Фото УГИБДД МВД по Чувашии

Экипажу отдельного спецбатальона ДПС на стационарном посту «Рубеж» поступила ориентировка от сотрудников уголовного розыска. Через пост ГИБДД под Новочебоксарском должна была проехать машина с беглецом из Казани.

26-летнего мужчину искали с лета прошлого года после брачной аферы в Чебоксарах. Мошенник не только не оправдал матримониальных надежд жительницы столицы Чувашии, но и без разрешения продал ее автомобиль, причинив «бывшей» ущерб порядка 300 тысяч рублей. Следствием ОП № 6 УМВД России по г. Чебоксары по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Инспекторы остановили для проверки «Хонду» с номерами соседнего региона. Один из пассажиров занервничал еще до просьбы полицейских предъявить документы. Пока до него не дошла очередь, молодой человек выскочил из машины и дал деру в сторону расположенного поблизости дачного массива.

— Быстро бежал? — спрашиваю у заместителя командира взвода ОСБ ДПС ГИБДД старшего лейтенанта полиции Евгения Калисова.

— Быстро, но недолго, — по-военному емко ответил офицер, преследовавший беглеца вместе со своим напарником Русланом Пыркиным.

Конечно, это ведь не от невест бегать, есть узы покрепче брачных…

Доставили «спринтера» в ОП № 6 для разбирательства, а к водителю и оставшимся пассажирам «Хонды», в том числе и новой пассии задержанного, вопросов не возникло — они поехали дальше. Интересно, знает ли девушка подноготную своего кавалера и много ли успела вложить в их отношения?

Опубликовано: 13 апреля 2023 г.


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