Анастасия Иванова выиграла три медали первенства России по настольному теннису

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В столице Чувашии прошло первенство России по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 20 лет. Среди самых перспективных спортсменов нашей страны выступила воспитанница спортшколы олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука имени И. Солдатовой Анастасия Иванова.

По итогам турнира представительнице Чувашии удалось завоевать три медали. Первое место Анастасия Иванова завоевала вместе с представительницей Татарстана Екатериной Грушиной в состязаниях женских пар. Также в активе нашей спортсменки две бронзовые награды в одиночке и в смешанном парном разряде в дуэте с Владиславом Банниковым из Оренбургской области.

Опубликовано: 12 апреля 2023 г.


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