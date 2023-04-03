Анастасия Иванова выиграла три медали первенства России по настольному теннису

В столице Чувашии прошло первенство России по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 20 лет. Среди самых перспективных спортсменов нашей страны выступила воспитанница спортшколы олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука имени И. Солдатовой Анастасия Иванова.

По итогам турнира представительнице Чувашии удалось завоевать три медали. Первое место Анастасия Иванова завоевала вместе с представительницей Татарстана Екатериной Грушиной в состязаниях женских пар. Также в активе нашей спортсменки две бронзовые награды в одиночке и в смешанном парном разряде в дуэте с Владиславом Банниковым из Оренбургской области.