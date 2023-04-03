15 апреля в Чувашии открываются весенние сельскохозяйственные ярмарки

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В городах и округах Чувашии с 15 апреля стартуют традиционные сельскохозяйственные ярмарки «Весна-2023», сообщили в региональном Минэкономразвития. Всего будут подготовлены более 20 площадок.
Жители республики смогут приобрести продукты от местных фермеров, самозанятых и владельцев личных подсобных хозяйств. В Чебоксарах, сообщают в администрации города, ярмарки откроются перед торговым домом «Шупашкар», на площадке ООО «Дар» (ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 22), в торговом комплексе «Николаевский», перед торговым комплексом «Северный» и на фермерских торговых рядах (ул. Эльгера, 11).
Места для продажи урожая фермерам по традиции предоставляются бесплатно, поэтому цены на ярмарке ниже, чем в магазине. Пенсионерам и льготным категориям граждан оказываются услуги по доставке приобретенной продукции.

Опубликовано: 6 апреля 2023 г.


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