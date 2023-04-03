Представители Чувашии завоевали 13 медалей на чемпионате России по легкой атлетике в помещении среди ветеранов

В условиях серьезной конкуренции за награды соревнований, прошедших в Пензе, боролись более 300 спортсменов из 50 регионов России. В течение двух дней были определены обладатели медалей в беге на дистанциях 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 м, в ходьбе на 3000 и 5000 м, прыжках в длину, высоту и других дисциплинах, сообщили в республиканском Минспорта.

Представители Чувашии показали высокий уровень подготовки. Так, в ходьбе на дистанциях 3 и 5 км золотые награды завоевал участник XXI летних Олимпийских игр 1976 года в Монреале Виктор Семенов, который также стал победителем и в абсолютном зачете у мужчин в возрастной категории 70-74 года. При этом нашему прославленному атлету на церемонии открытия соревнований вручили диплом «Лучший легкоатлет-ветеран России 2022 года».

Среди спортсменок 75-79 лет три золотые медали на счету Людмилы Михуткиной. Она стала лучшей в спортивной ходьбе на 3 и 5 км, а также в беге на 200 метров. А в группе ветеранов 70-74 лет дважды на вершину пьедестала поднялась Тамара Краснова — она первой пересекла финишную черту в беге на дистанциях 1500 и 3000 метров.

Солидный урожай медалей собрали чувашские спортсмены и в молодой ветеранской группе 55-59 лет. Золотые награды выиграл Александр Чернов в беге на 1500 и 3000 метров, в ходьбе на 3 и 5 км два «серебра» на счету Алины Судеркиной, а две «бронзы» — у Надежды Лаврентьевой.

«Поздравляю наших ветеранов! — написал в телеграм-канале руководитель Минспорта Чувашии Василий Петров. — Своим примером вы вдохновляете подрастающее поколение, которому есть на кого равняться!»