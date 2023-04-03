Мария Александрова заняла третье место на первенстве России по вольной борьбе

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Представительница Чувашии Мария Александрова завоевала бронзовую награду на прошедшем в Смоленске первенстве России по вольной борьбе.
Всего в соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из 40 регионов России. Подопечная Владимира Григорьева преуспела в возрастной группе девушек до 15 лет. Мария показала третий результат в весовой категории до 33 кг. Еще одну бронзовую награду завоевала Диана Токарева из Белгородской области. Золотая медаль на счету Дарьи Масленниковой из Кемеровской области, а «серебро» — у Ирины Захаровой из Оренбургской области, сообщили в Минспорта Чувашии.

Опубликовано: 3 апреля 2023 г.


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