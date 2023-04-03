Мария Александрова заняла третье место на первенстве России по вольной борьбе

Представительница Чувашии Мария Александрова завоевала бронзовую награду на прошедшем в Смоленске первенстве России по вольной борьбе.

Всего в соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из 40 регионов России. Подопечная Владимира Григорьева преуспела в возрастной группе девушек до 15 лет. Мария показала третий результат в весовой категории до 33 кг. Еще одну бронзовую награду завоевала Диана Токарева из Белгородской области. Золотая медаль на счету Дарьи Масленниковой из Кемеровской области, а «серебро» — у Ирины Захаровой из Оренбургской области, сообщили в Минспорта Чувашии.