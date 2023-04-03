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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ,
министр физической культуры и спорта Чувашии :

«Благодаря участию Чувашии в реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» республиканские спортивные школы закупают новое оборудование, инвентарь и экипировку. Одной из спортшкол, получившей в этом году государственную поддержку, стала спортивная школа олимпийского резерва № 3. Согласно заключенному контракту, до конца июля в учреждение будет поставлено спортивное оборудование и инвентарь для четырех отделений спортшколы. На сегодняшний день уже получены футбольные мячи для борцов, а также татами и тумба — в отделение бокса. Легкоатлеты получат брусья для отталкивания, планки для прыжков с шестом и в высоту. У триатлонистов появятся новые шоссейные велосипеды и комплектующие к ним».

Опубликовано: 3 апреля 2023 г.


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