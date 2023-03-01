Более 3 тысяч жителей Чувашии приняли участие в Фестивале финансовой грамотности

Как сообщает пресс-служба Минфина республики, на протяжении целой недели в Национальной библиотеке, а также в муниципальных библиотеках проходили очные и онлайн-встречи с ведущими специалистами финансовой сферы, финансовыми консультантами, специалистами Республиканского центра финансовой грамотности, Ассоциации правовой и финансовой грамотности «Перспектива» и других организаций.

На церемонии закрытия фестиваля «Дружите с финансами!» первый вице-премьер-министр финансов Михаил Ноздряков отметил, что положительный опыт региона отмечается в числе лучших в стране. В прошлом году в Чебоксарах состоялся первый в России окружной форум финансовой грамотности, в котором приняли участие как федеральные, так и региональные эксперты. «Без финансовой грамотности сегодня просто невозможно жить, — подчеркнул Ноздряков. — Каждому человеку нужно постоянно пополнять багаж знаний в области финансов, потому что постоянно появляются новые технологии, новые финансовые продукты, да и мошенники придумывают все более хитрые методы обмана».

Продолжая эту тему, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что законодательство в сфере финансов также постоянно совершенствуется. В парламенте рассматриваются законопроекты, направленные на дополнительную защиту граждан от финансового мошенничества.