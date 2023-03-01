Колонна с техникой и продуктами выехала в зону спецоперации

Автомобили высокой проходимости, экскаватор, спецтехника, автозапчасти, квадрокоптеры, приборы ночного видения, продукты питания, лесоматериалы и многое другое – весь этот груз сегодня отправился в зону СВО, в части, где служат наши бойцы-земляки.

Помощь собрали Минздрав Чувашии, администрация Чебоксар, Совет муниципальных образований республики, фонд «Перле», АО «НПК «ЭЛАРА», а также жители Канашского и Цивильского муниципальных округов. Сопровождают груз зампредседателя ГКЧС Чувашии Александр Степанов и настоятель прихода храма Успения Пресвятой Богородицы отец Александр вместе с группой поддержки – несколькими жителями села Чурачики, которые вместе с односельчанами и прихожанами из других районов собрали средства в помощь нашим военнослужащим, приобрели нужные приборы и предоставили один из УАЗиков.

«Постоянно на связи с мобилизованными земляками, ребята говорят, что не хватает духовной поддержки, – рассказал отец Александр. — Поэтому решил навестить их, помолиться с ними, чтобы Господь дал им победу, и они могли вернуться домой».

Гуманитарную колонну проводил Глава Чувашии Олег Николаев. «В очередной раз отправляем груз в поддержку наших военнослужащих земляков. Сейчас активно идут боевые действия, и все, что мы отправляем, поможет нашим воинам эффективно выполнять боевые задачи», – сказал он. И поблагодарил неравнодушных людей, предприятия, оказавших помощь в подготовке груза: «В который раз убеждаюсь, насколько у нас активный, сердобольный и патриотичный народ».