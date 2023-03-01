Нетрезвый житель Татарстана приехал в Чувашию поесть суши

Порция японского блюда для жителя Татарстана обернулась штрафом в тридцать тысяч рублей и потерей водительских прав…

К кафе в селе Батырево подъехал белый «Ниссан» с номерами соседнего региона. Жители Буинского района Татарстана приехали за суши, но гастрономический тур «за границу» не остался незамеченным: у водителя иномарки были явно выраженные признаки алкогольного опьянения. Неравнодушные граждане сообщили об этом в полицию, на информацию оперативно среагировал патрульный экипаж ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Батыревский».

На трассе «Ниссан» был остановлен, проверка алкотестером подтвердила факт грубого нарушения ПДД. Инспекторы составили протокол по части первой статьи 12.8 КоАП РФ. Отправившись за суши в нетрезвом состоянии, автолюбитель заплатит крупный штраф и останется без водительских прав минимум на полтора года. В ближайшее время административный материал будет рассмотрен в суде…

Кстати

Только за два дня, 24 и 25 марта, сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортными средствами 21 водителя с признаками опьянения. Такие рейды проводятся каждые выходные.