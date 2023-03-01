Тренировки на льду вместо отдыха на диване

В Чебоксарах завершился региональный этап Ночной хоккейной лиги. Среди его победителей — и работник «СЧ»

Днем они работают на предприятиях, в правоохранительных органах, школах, а вечером — выходят с клюшками на лед и показывают отличную игру. В Чувашии завершился региональный этап Ночной хоккейной лиги, созданной по инициативе Президента России Владимира Путина.

Двенадцатый сезон Ночной хоккейной лиги стартовал 24 ноября прошлого года. За победу среди поклонников игры для настоящих мужчин боролись четыре команды.

СПРАВКА «СЧ» Ночная хоккейная лига создана в 2011 году по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина и прославленных хоккеистов с целью развития и популяризации массового любительского хоккея, пропаганды здорового образа жизни и создания условий для организации спортивного досуга населения. Стартовавшая в первом сезоне со 100 команд, лига с каждым годом увеличивает количество участников. Главным призом соревнований является строительство арены в городе команды-победительницы.

— На протяжении практически всего сезона был интересный чемпионат — мужики рубились не на шутку, — подчеркнул координатор Ночной хоккейной лиги в Чувашии Анатолий Михайлов. — Соревнования в дивизионе «любитель 50+» на Всероссийском фестивале в Сочи будут проходить во второй раз, а в нашей республике мы организовали их впервые.

Несмотря на жаркую борьбу на протяжении регионального этапа, заключительная игра между коллективами «Энергия ХХ Век» и «Динамо» не имела турнирного значения. Динамовцы уже не могли догнать своих соперников по очному матчу, но все же выходили на лед «Чебоксары-Арены» только с одной мыслью — победить. Долгая история любительской команды, созданной в 2009 году и в основном состоящей из сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, обязывала не сдаваться на милость сопернику. Тем паче что и в финал динамовцы уже выходили — в 2013 году они участвовали во втором Всероссийском фестивале Ночной хоккейной лиги в Сочи и среди 600 дружин заняли 91-е место. К сожалению, громко хлопнуть дверью у команды не получилось — встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу «Энергии ХХ Век».

Вдохновитель любительского коллектива «бело-голубых», руководитель группы охранных предприятий Дмитрий Хлебников говорит, что хоккей работе однозначно не мешает.

— Мы своим примером хотим показать подрастающему поколению, что можно успевать везде, не делая никаких скидок на возраст, — подчеркнул Дмитрий, выступающий за «Динамо» в амплуа защитника. — Очень важно популяризировать любительский хоккей. Мы и профессиональную экипировку приобретали из своего собственного кармана — коньки, клюшки и два комплекта формы.

После завершения игры на церемонии вручения наград (третье место, кстати, осталось за коллективом «Ортис») объявили лучших игроков чемпионата. Самым результативным нападающим был признан форвард «Энергии» Сергей Охотников. В последнем матче регионального этапа он ушел в раздевалку без заброшенной шайбы — приберег, так сказать, патроны на финальный этап фестиваля в Сочи.

Днем Сергей работает токарем, занимается металлообработкой. «Бывает, устаешь после работы, хочется полежать на диванчике, но заставляю себя — нужно идти и играть, — рассказал он. — Все игры начинались в 21.30. Домой я приходил в первом часу ночи. А как родственники к этому относятся? Да нормально, никаких проблем они не видят — жена с дочкой все время приходят на игру, всегда поддерживают».

За лучшую любительскую дружину региона выступает и сотрудник «СЧ» Владимир Андреев, защищающий ворота команды. «Хоккей для меня — вторая жизнь, — утверждает он. — Все-таки спорт укрепляет физическое состояние, поддерживает тонус. А для меня хоккей — это еще и моральный отдых. Когда выходишь на лед, забываешь о проблемах, которые случаются в жизни. В нашей команде сложился сплоченный коллектив — все друг друга поддерживают».

После регионального этапа у «Энергии ХХ Век» остается чуть более месяца для подготовки ко Всероссийскому фестивалю в Сочи. Там наши спортсмены-любители поборются за кубок имени легендарного советского хоккеиста Всеволода Боброва.