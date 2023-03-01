ДНР и Чувашию объединит электротехнический кластер

Соглашение о создании межрегионального кластера заключено в рамках расширенного заседания Коллегии Минпромэнерго Чувашии. Документ подписали председатель правления Государственного концерна «Корпорация развития Донбасса» Андрей Шпиленко и министр промышленности и энергетики ЧР Александр Кондратьев.

Основой кластера станет «ДонбассЭнергоПроект». Компания выступит якорным предприятием, вокруг которого выстроятся компании, специализирующиеся на производстве оборудования, строительстве и пусконаладочных работах.

Созданный кластер позволит получить дополнительную поддержку со стороны Правительства России для ускоренной модернизации производственных площадок Донбасса.