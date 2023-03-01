В Юманзарах открылся новый Дом культуры

«Юманлах» обновил сцену

У жителей деревни Юманзары Канашского округа большая радость — здесь открылся новый сельский Дом культуры. Двухэтажное кирпичное здание оснащено новейшим звуковым и световым оборудованием, к нему подведены все коммуникации, территория благоустроена. На первом этаже разместился концертный зал, а на втором — филиал Детской школы искусств с музыкальным и хореографическим классами. Первыми в здании, возведенном в рамках национального проекта «Культура», выступили хозяева — фольклорный коллектив «Юманлах». С этим значимым событием сельчан поздравил Глава Чувашии Олег Николаев.