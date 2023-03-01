Главного инженера будут судить после падения работницы со строительных лесов

Главному инженеру одной из подрядных организаций предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, в результате чего был нанесен тяжкий вред здоровью человека.

По версии следствия, днем в начале июля прошлого года в селе Батырево работница, выполняющая отделочные работы при капитальном ремонте фасада одного из административных зданий, упала со второго яруса строительных лесов.

Дальнейшая проверка показала, что несчастный случай произошел в результате нарушения главным инженером подрядной организации правил безопасности при ведении строительных работ. В частности, он допустил потерпевшую к выполнению работ на высоте без применения страховочных систем, на строительных лесах с неустойчиво и ненадежно закрепленными настилами при отсутствии защитных ограждений, а также не предпринял мер к устранению указанных нарушений.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Чувашии, уголовное дело направлено в Батыревский районный суд.