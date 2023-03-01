От детектива до печной кладки: в Чебоксарах прошел форум для школьников «День в столице»

Более 200 точек с мастер-классами, квестами, интеллектуальными играми, встречи с интересными людьми, экскурсии на предприятия…

Все это ждало вчера участников республиканского форума для школьников и молодежи «День в столице».

У каждого муниципалитета на форуме были свои кураторы — вузы, техникумы, школы, центры детского творчества Чебоксар. И все хозяева площадок приготовили для юных гостей свою программу.

Школьники Шемуршинского муниципального округа вместе со своими педагогами побывали в детском технопарке «Кванториум».

На пяти интерактивных площадках ребята познакомились с современными технологиями и даже поучаствовали в расследовании биологического детектива.

Так, они спроектировали сувениры в векторной программе Corel DRAW, а затем изготовили их с помощью технологии лазерной резки и гравировки. А еще — поработали в химической лаборатории и освоили несколько способов получения наночастиц металлов и их оксидов. Как сообщают в Кванториуме, на мастер-классе в промробоквантуме школьники с помощью языка Python запрограммировали коллабаративный робот UR-10 с использованием симулятора CoppeliaSim. А на площадке «Биологический детектив» юные шемуршинцы исследовали популяции и разгадывали причину их гибели. Популяции, конечно, были ненастоящие, а вот научные методы — совсем как те, что применяют настоящие ученые.

Ребят из Вурнарского и Цивильского районов ждали вчера в техникуме строительства и городского хозяйства.

После приветствия директора техникума Сергея Кудряшова и творческих номеров от студентов гости пошли по интерактивным площадкам и мастер-классам. Были среди них и сугубо строительные — «Кирпичная кладка», «Печное дело», «Облицовка плиткой». И строительные с применением IT–технологий — например, информационное моделирование зданий. Рассказали школьникам и о нюансах банковского дела, об администрировании отеля, интеллектуальных системах учета электроэнергии…

Ученицам вурнарской школы № 1 больше всего понравилось банковское дело, где им показали, как деньги считать. А парни из Цивильского района признались, что им было интересно попробовать свои силы в кладке плитки и кирпичей — оказалось, это очень даже интересное занятие.

Ольга Григорьева, Мария Ненашева