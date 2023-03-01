Дамир Юсупов презентовал в Чебоксарах фильм «о чуде на кукурузном поле»

«Главное — не сдаваться, идти к мечте…»

«Мам, а летчик в фильме настоящий?» — спросил мальчишка лет шести, увидев на киноафише Егора Бероева в летной форме. «Нет, Сема, это актер, — ответила мама. — А вот тот, который сегодня пожал тебе руку и потом сфотографировался с тобой, вот он настоящий пилот самолета и Герой…» «Можешь неделю руку не мыть», — заметив, что сын смотрит на свои ладони, засмеялась мама…

«На борту» кинотеатра

Давно чебоксарский кинотеатр «Синема-5» не видел такого ажиотажа: пятничный предпремьерный показ фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» режиссера Сарика Андреасяна собрал небывалое количество зрителей. Еще бы, ведь на него прибыл прототип главного героя новой отечественной киноленты — Герой России Дамир Юсупов, командир воздушного авиалайнера А321, совершивший успешную аварийную посадку в Подмосковье.

Напомним, случилось это 15 августа 2019 года. После взлета аэробус столкнулся со стаей птиц, несколько чаек попали в двигатели, из-за повреждений самолет пришлось посадить на кукурузном поле, за пределами аэропорта. Все находившиеся на борту люди остались живы.

После происшествия командира авиалайнера Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина удостоили звания «Герой России», а бортпроводников наградили орденом Мужества.

Человека, имя которого прогремело на весь мир, позднее узнали в Чувашии. Дамир Юсупов заочно учился на юридическом факультете Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.

А следующим летом возле главного корпуса ЧГУ был открыт необычный арт-объект — памятная скамейка с моделью самолета А321, посвященная пилоту-выпускнику юрфака Дамиру Юсупову. Ее открытие стало приятным сюрпризом для Героя России, который как раз в тот момент приехал навестить свою альма-матер.

Словом, Чувашия не первый раз радушно встречает уже родного для себя гостя. Вот и нынче в фойе кинотеатра пилота со всех сторон обступили люди, желающие сделать с ним селфи и взять автограф на память.

Дамир Касимович никому не отказал во внимании: охотно фотографировался со взрослыми и детьми, ответил и на вопросы журналистов. А перед началом фильма как истинный командир воздушного судна произнес такую фразу: «Приветствую вас на борту этого замечательного кинозала, где пройдет просмотр фильма продолжительностью полтора часа. Желаю приятного «полета» и положительных эмоций»…

Авантюра круто изменила жизнь

Оценку кинокартины, пожалуй, оставим на суд кинокритиков и зрителей. Но не менее яркие впечатления получили участники очной встречи с Дамиром Юсуповым, состоявшейся в том же кинотеатре примерно за час-полтора до премьеры. Организовал ее Чувашский госуниверситет специально для своих преподавателей, студентов, партнеров и друзей вуза.

Дамир рассказал о том, как шла работа над фильмом. Кстати, название картины не случайно. «Идите на солнце, вдоль рядов кукурузы…» — такие слова действительно произнес пассажирам один из бортпроводников корабля. Фраза стала крылатой.

В процессе создания картины Юсупов выступал консультантом по авиационной тематике и лично инструктировал актеров, исполняющих роли летчиков. «Вместе со сценаристами разбирали действия в кабине пилота — как правильно вести себя командиру корабля, куда посмотреть, что нажать, какие команды произнести. Очень важно, чтобы в кадре это не смотрелось нелепо. Возможно, специалисты-авиаторы и заметят киноляпы, но поскольку это художественная лента, то режиссер имеет право на вымысел», — разъяснил нюансы Дамир Касимович.

КСТАТИ Столица Чувашии стала третьим городом после Екатеринбурга и Москвы, где прошел предварительный показ фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы». По словам Дамира Юсупова, изначально Чебоксар не было в этом графике. Но поскольку легендарный пилот очень любит наш город и с ним у него связаны самые теплые воспоминания, то попросил прокатчика фильма включить столицу Чувашии в предпремьерный тур. «Чебоксары — не только уютный и красивый город, это отдельный этап моей жизни, яркий, красочный, приятный, — признался журналистам Юсупов. — Это время моей учебы в Чувашском госуниверситете на стыке веков с 1999 по 2005 годы, это мои замечательные наставники и друзья».

Однако все, что касается истории самого Юсупова, вплоть до снимков в семейном фотоальбоме, — правда. «Кино, которое вы увидите, это не фильм-катастрофа, не инструкция к действию при аварийной ситуации. Главный посыл в том, что несмотря ни на что нужно идти к своей мечте, стремиться, добиваться цели. Даже если сначала не получается, надо идти до конца», — советовал Герой России слушателям. И тут Дамир, конечно, имел в виду свою личную историю, как он, с детства мечтавший о небе, по окончании школы вдруг не прошел медкомиссию и сразу опустил руки.

«Я был не удовлетворен тем, что в юности так быстро сдался, отступил от мечты. А надо было проявить настойчивость», — признался пилот. И только спустя некоторое время, уже после 30 лет, имея стабильную работу в городской администрации Сызрани, он нашел-таки в себе решимость и волю, чтобы вернуться к своей мечте, если даже не исполнить ее, то попробовать.

«Поступать в летное училище в таком возрасте многим показалось авантюрой. Некоторые у виска просто покрутили, не понимая, как можно так круто менять жизнь», — поделился авиатор личным. «Но никогда нельзя опускать руки, нужно пытаться, пробовать. Преграды закаляют, делают нас сильнее», — оглядываясь на прошлое, уверен Дамир. Ну и второй важный момент фильма, по его мнению, заключается в переоценке жизненных ценностей как членами экипажа, так и пассажирами. «Часто мы не ценим то, что у нас есть, зацикливаемся на пустяках, не замечая главного», — рассудил гость.

На страх времени не было

Спросили Дамира и о том, какие он испытал эмоции во время того полета и аварийной посадки, не пролетела ли в тот момент вся жизнь перед глазами. «За те полторы минуты, когда это все случилось, шел большой поток информации — от бортового компьютера, от приборов, нужно было анализировать, принимать решение, — ответил Юсупов. — Поэтому в тот момент ничего такого у меня перед глазами не пролетало, богу не молился, родных не вспоминал. Стая птиц действительно была неожиданной. Мы не роботы, мы люди, и конечно, сначала был мимолетный испуг. Но никакого ступора или паники. На страх времени не было. Мы собрались и начали действовать».

А вот все эмоции после — это совсем другое. Сколько угодно можно говорить о чуде на кукурузном поле, но для пилотов, по словам командира корабля, любая внештатная ситуация должна заканчиваться на аэродроме, и с этой точки зрения все, что произошло, это больше негативный опыт.

«После той посадки мне хотелось как можно скорее выполнить обычный штатный рейс, чтобы завершить все благополучно, чтобы снова войти в привычный режим работы», — признался Дамир Касимович. Но случилось это не сразу — пришлось посетить несколько официальных мероприятий, пройти реабилитацию, плановые тренажеры, медкомиссию и психолога прежде чем он смог снова сесть за штурвал самолета.

«Меня часто спрашивают, страшно ли летать? Нет, наоборот, мне тяжело, волнительно не летать», — сказал Юсупов. К слову, сейчас он продолжает работать в той же компании и на той же должности.

«Изменился ли подход к пилотированию после случившегося? Совершенствуете ли свои навыки?» — спросили студенты юридического факультета.

«Навыки совершенствуем постоянно, поддерживаем уровень подготовки, — ответил Дамир. — Конечно, уже другими глазами смотришь на все ситуации. Инструкции нужно соблюдать, безусловно. Но чего-то нового мой случай не добавил в летную практику. Были противоречия по поводу выпуска и уборки шасси, продолжения полета и так далее. Но самолет находился в такой ситуации, которая вышла за рамки ожидаемых условий, что были приняты при сертификации самолета. То есть он не был рассчитан на такие повреждения. И безопасный исход полета при этом не гарантировался, потому что второй двигатель мог в любой момент потерять мощность…»

Автограф на удачу

Пока шло общение, многие зрители подметили, какой замечательный снимок был позади Героя России на большом экране. Там Дамир сидел на той самой памятной скамейке, открытой в его честь Чувашским госуниверситетом. А рядом с ним — в клетчатой рубашке воспитанник новочебоксарского авиамодельного клуба «Чайка» с красным самолетом. И надо же, юноша, похожий на того, что на снимке, в такой же клетчатой рубашке, смущенно улыбаясь, сидел на втором ряду кинозала вместе со своими товарищами — юными авиамоделистами.

Как рассказал нам потом руководитель клуба Юрий Беднов, это его воспитанник Валерий Шипеев. Со времени первой встречи с Дамиром Юсуповым прошло полтора года, и теперь Валера уже на третьем курсе обучения и делает большие успехи. «Очень талантливый, настойчивый и усердный ученик», — отметил наставник. А вообще та встреча с Героем России вдохновила всех мальчишек, рассказал Юрий Владимирович. Ребята тогда принесли показать Дамиру Юсупову свои авиамодели, и он на них поставил автографы. Дети аккуратно заклеили надписи прозрачным скотчем, чтобы они случайно не испачкались и не стерлись. И с этими летательными аппаратами воспитанники клуба потом успешно выступили на трех крупных соревнованиях, в числе которых и первенство России среди школьников, где они заняли первое место. «Ни разу самолеты с автографом Юсупова нас не подвели», — заметил Юрий Беднов.

Сам Дамир, глядя на отца-вертолетчика, как уже отмечалось, с детства мечтал о небе. «А хотят ли стать летчиками ваши дети?» — спросили Героя России ребята из «Чайки».

«Один из сыновей, которому сейчас седьмой год, болеет авиацией чуть ли не с рождения. У него вся одежда, футболки, куртки с авиационной тематикой, конструирует и собирает модельки, смотрит ролики, сочиняет инструкции по безопасности. Даже презентацию про самолеты в садике готовил. Что получится, еще посмотрим. Мой отец никогда не давил на меня, я сам этим заразился и сам всего достиг», — заключил Юсупов. И добавил, что всегда поддержит сыновей в выборе будущей профессии, главное это должен быть их самостоятельный выбор.

МНЕНИЯ

ЮРИЙ БЕДНОВ, руководитель новочебоксарского авиамодельного клуба «Чайка»:

«Как человек, хорошо знакомый с авиацией, отметил для себя высокий профессионализм фильма. Кроме того, картина смогла передать атмосферу, эмоциональное состояние пилотов, ведь сколько нужно мужества и самообладания, чтобы не растеряться в такой ситуации и спасти людей! Фильм получился жизненным, трогательным. Раскрываются судьбы людей, и то, как этот случай меняет их отношение к родным и близким, к казалось бы неразрешимым проблемам».

ВЕРА АНДРЕЕВА, педагог:

«Очень достойное кино. Смотрела на одном дыхании. В конце фильма, когда были показаны документальные кадры, в нашем зале аплодировали стоя. На мой взгляд, давно не снимали таких добрых, берущих за душу фильмов. Понравилось, что большее внимание уделено не самой аварии, каким-то там спецэффектам, а прежде всего чувствам и переживаниям героев, их отношению к жизни. Это особенно впечатлило, словно посмотрела старый советский фильм. Посчастливилось не только посмотреть фильм, но и пообщаться с Дамиром Юсуповым. Простой и сильный человек…»