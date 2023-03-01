«Росгосстрах»: женщины ходят к врачу по ДМС заметно чаще мужчин

По статистике СК «Росгосстрах» женщины обращаются к докторам по полисам добровольного медицинского страхования на 38% чаше, чем мужчины.

Самая «активно лечащаяся» по ДМС возрастная категория женщин — от 31 до 40 лет, они составляют треть от всех представительниц прекрасного пола, которые обращаются по полисам ДМС «Росгосстраха». Чуть меньше ходят к врачам женщины от 41 до 50 лет (26%) и от 21 до 30 лет (18%). Только 15% клиенток по ДМС – дамы в возрасте от 51 до 60 лет.

«Наиболее востребованные у женщин врачи по ДМС это терапевт, акушер-гинеколог, невролог, отоларинголог, эндокринолог. Далее идут гатроэнтеролог, дерматолог и хирург. Замыкает десятку специалист-кардиолог», — рассказала Ольга Купцова, замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах».

Ранее «Росгосстрах» посчитал, что телемедициной женщины пользуются даже в 2,5 раза чаще мужчин. Самыми популярными специалистами для телемедицинских консультаций у женщин являются те же врачи, что и по ДМС — терапевт, акушер-гинеколог и невролог.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют более 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru