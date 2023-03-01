Натиск ошеломил соперников

Задачу выполнили, но битва за кубок регионов впереди

Новочебоксарский «Сокол» провел ключевые встречи регулярного сезона первенства НМХЛ, имевшие решающее значение для попадания дружины в плей-офф. Команда под руководством Егора Карпа отправилась на выезд, где сыграла с прямым конкурентом за место в первой восьмерке клубом «Липецк».

Впервые за трехлетнюю историю выступления новочебоксарцев в первенстве НМХЛ у «Сокола» появился реальный шанс попасть в игры на вылет. Для участия в Кубке регионов нашей дружине важно было набрать два-три очка в двух гостевых матчах против «Липецка».

К этой битве Егор Карп и его команда готовились практически целый месяц. Наставник искал слабые стороны в игре соперника, а хоккеисты «Сокола» поддерживали физические кондиции и оттачивали командные взаимодействия, чтобы удивить противника.

В стартовые минуты первого матча в Липецке новочебоксарцы не просто ошеломили хозяев своим натиском, а, выражаясь боксерской терминологией, отправили соперника в нокдаун. Не успели зрители и глазом моргнуть, а уже к десятой минуте первого периода «Сокол» забросил три безответные шайбы. Казалось, что даже хозяйские борты Дворца спорта «Звездный» в Липецке в этот день играли за «Сокол» — выгодный отскок помог Артему Вахтову забить первый гол в матче.

Но понимая значение встречи, хоккеисты «Липецка» не собирались вывешивать белый флаг, а старались вернуться в игру. В истории хоккея было много случаев, когда команды находили выход из безнадежных ситуаций. Яркий пример — финал чемпионата мира 2008 года в Квебеке, в котором сборная России, проигрывая по ходу матча, все-таки обыграла сильных канадцев со счетом 5:4 на их же площадке.

Вот и хоккеисты «Липецка» взялись за дело, сократив отставание до двух шайб к началу третьего периода, а в заключительном отрезке матча и вовсе сравняли счет. Все решилось в дополнительное время — нападающий «Сокола» Максим Наговицын протащил шайбу сквозь защитников и вонзил снаряд в сетку ворот хозяев. Победа новочебоксарцев со счетом 5:4!

На следующий день зрители в Липецке не увидели града шайб. Упорная игра, в которой пара ошибок может изменить все… И их допустили хозяева. Игроки «Сокола» забросили по шайбе в первом и третьем периодах, а хоккеисты «Липецка» не смогли пробить голкипера новочебоксарцев Юрия Игнатьева, который зацементировал свои владения, отразив в общей сложности 51 бросок!

Итоговые 2:0 в пользу подопечных Егора Карпа. Сразу после финального свистка тренерский штаб и хоккеисты выбежали на лед и начали праздновать победу. Ведь коллектив добился исторического успеха для хоккея в Чувашии — новочебоксарский «Сокол» в первый раз вышел в плей-офф Кубка регионов.

Кстати, после двух игр в Липецке команда «Сокол» отправилась в Мичуринск, где новочебоксарцы сыграли два матча с лидером регулярного сезона коллективом «Тамбов». Наши хоккеисты обе встречи проиграли со счетом 2:5 и 2:4, но эти игры не повлияли на турнирное положение. «Сокол» финишировал на седьмом месте в восточной конференции.

АЛЕКСЕЙ ПРОТАПОВИЧ,

директор республиканской школы хоккея: «Конечно, была небольшая тревога за команду перед концовкой регулярного чемпионата, но тренерский штаб и игроки огромные молодцы, что выполнили задачу, поставленную на сезон. Сейчас готовятся к матчам плей-офф. Несмотря на успешное выступление в регулярном чемпионате, задача пройти как можно дальше с команды не снимается. Все зависит от нас — ребята сейчас на подъеме. Постараемся порадовать чувашских любителей хоккея отличной игрой и хорошим результатом!»

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И дело в… шапке

На пресс-конференции после матча Национальной молодежной хоккейной лиги против «Липецка» главный тренер новочебоксарского «Сокола» действовал нестандартно. Сразу же после ее начала Егор Карп напялил на голову зимнюю шапку и в ней дал комментарий прошедшим на льду соперника обеим играм. При этом общение со СМИ проходило в теплом помещении, и такой головной убор вроде как не напрашивался…

Карп с ходу пояснил: до этого он пообещал своим игрокам провести такую акцию, если они выиграют у «Липецка» оба выездных матча. То ли из любопытства, то ли из-за классического желания победить хоккеисты «Сокола» взяли верх и заодно завоевали путевку в плей-офф. Главный тренер свое обещание выполнил.

Как утверждают липецкие СМИ, вживую эту картину, помимо пресс-службы местной команды, наблюдал один-единственный посетивший пресс-конференцию журналист. Зато ее транслировали через интернет, и, можно сказать, наставник новочебоксарской команды прославился на всю страну.

Между тем подобного рода акции в современном спорте — не редкость. В России до сих пор помнят обещание Валерия Газзаева сбрить усы, если возглавляемый им ЦСКА в 2005 году выиграет Кубок УЕФА. Команда завоевала-таки трофей, а когда она возвращалась в Москву, прямо на борту самолета один журналист вручил тренеру-триумфатору бритвенный станок. Но Газзаев от презента отказался, и его знаменитые усы не пострадали.