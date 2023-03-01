В Чебоксарах в 15-й раз открылась межрегиональная выставка «Картофель-2023»

Это единственный в России отраслевой форум в АПК для открытых, содержательных дискуссий по широкому спектру профессиональных проблем производителей и переработчиков картофеля, ученых, экспертов, аналитиков, поставщиков минеральных удобрений и средств защиты растений, семян, сельскохозяйственной техники.

…К столичному торговому комплексу «Каскад» вчера с утра потянулись покупатели — в основном с рюкзаками и вместительными сумками. Предназначены они были не для одежды известных брендов и других промтоваров, а для клубней картофеля. На открывшейся здесь выставке шла бойкая продажа семян «второго хлеба», как и на прежних таких форумах.

По данным Минсельхоза Чувашии, уже в первый день выставки поставщики были готовы реализовать более 42 тонн посадочного материала 20 перспективных сортов. А это лучшие семеноводческие компании из регионов России и Республики Беларусь.

Торговля бойко шла на специальной площадке, а на нижнем этаже комплекса развернули свои экспозиции участники выставки. По данным Николая Васильева, директора КУП «Агро-Инновации» — одного из организаторов мероприятия, на утро, по сведениям регистрации, насчитывалось 93 компании из 22 регионов страны и 3 компании из Республики Беларусь. Но в итоге регионов может быть более 30. Спектр представленных экспозиций самый обширный — от образцов семян до средств химической защиты растений и удобрений, современной техники по возделыванию клубней. Преимущественно — отечественной, широко представлен, в частности, Ростсельмаш.

Одно из центральных событий первого дня форума — научно-практическая конференция по теме «Состояние и перспективы развития современной индустрии картофеля в России». Открыл ее и вел вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. По его данным, в 2022 году в стране произведено 18,7 млн тонн картофеля — на 2,3% выше уровня предыдущего года. Четверть всех площадей «второго хлеба» приходится на долю ПФО, в Чувашии было посажено 18,9 тыс. гектаров.

Цифры 7 место в России и 1 место в ПФО занимает Чувашия по производству картофеля в расчете на 100 гектаров пашни.

В течение последних десяти лет структура площадей в республике не изменилась, основной объем производится в личных хозяйствах. При этом ставится задача наращивания объемов в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах с более высоким уровнем эффективности, сказал министр. И отметил, что на переработку клубней отправляется пока незначительная часть урожая.

Республика — один из лидеров в стране по урожайности клубней. В среднем с гектара в 2022 году у нас вышло более 230 центнеров при 222 по России. Возделывают картофель в регионе 246 сельхозпроизводителей. Отрасль получает весомую финансовую господдержку по самым разным направлениям.

Ведущая тема конференции, как и тренд всей выставки, — совершенствование селекции и семеноводства картофеля как фактор снижения импортозависимости отрасли. Об этом говорил Сергей Жевора, директор Федерального исследовательского центра картофеля имени А.Г. Лорха, одного из организаторов выставки, в своем докладе «Современное состояние и приоритетные направления развития селекции и семеноводства картофеля в России».

Этот вопрос сейчас стоит остро — примерно так же, как в 1920-х годах, когда многие страны отказались сотрудничать с Россией, после чего и начали создаваться региональные опытные станции и институты по селекции и семеноводству, сказал он. В настоящее время, конечно, имеются серьезные заделы в этих областях, в госреестр селекционных достижений внесено почти 500 сортов картофеля, большинство из них — отечественной селекции. Импульс данной работе придан в 2018 году — с появлением программы развития селекции и семеноводства картофеля. Она предполагает работу по 11 направлениям путем взаимодействия между наукой и производителями.

На конференции также обсуждались вопросы ситуации на российском рынке товарного картофеля, перспективы развития межфермерской кооперации в семеноводстве картофеля, новые возможности повышения эффективности картофелеводства и другие. Сегодня выставка продолжит свою работу. Проводится она при поддержке Министерства сельского хозяйства России и Картофельного Союза.