Российские кооператоры обсудили итоги работы за последние пять лет

В приоритете — развитие

На отчетно-выборном собрании представителей потребительских обществ Российской Федерации кооператоры обсудили итоги работы за последние пять лет, утвердили приоритетные направления развития. Среди важнейших задач на перспективу — региональная политика, развитие потребительской кооперации, в том числе в новых субъектах России.

Первые кооперативные объединения на территории Чувашского края появились в конце 19 века. Согласно «Списку всех потребительских обществ России как действовавших, так и закрывшихся на 1 января 1912 года», в 1893 году было открыто отделение Общества потребителей служащих Московско-Казанской железной дороги. Отделением в те времена было принято называть торговую лавку, которая принадлежала потребительскому кооперативу и обслуживала местных железнодорожников. Это упоминание и принято считать датой образования потребительской кооперации в республике.

Кооперативное движение стало стремительно распространяться. Потребительские общества, городские и сельские общества потребителей создавались по всей республике. В 1920 году после создания Чувашской автономной области они приняли решение объединиться в Чувашский союз потребительских обществ «Чувашпотребсоюз».

История потребительской кооперации неразрывно связана с историей республики. В годы Великой Отечественной войны кооператоры помогали ковать Победу на фронте и в тылу, направляя денежные средства на постройку танковой колонны имени Потребительской кооперации, других военизированных объединений, в фонд обороны страны. В послевоенные годы вносили вклад в восстановление народного хозяйства. Главными задачами в то время являлись отмена карточной системы, замена ее развернутой советской торговлей, расширение торгово-складской сети, увеличение производства товаров, заготовок сельхозпродуктов.

Менялись названия кооперативных организаций (сельпо, райпотребсоюз, райпо и т.д.), неизменными оставались многоотраслевая деятельность и социальная направленность потребительской кооперации. Магазины, производственные цеха, приемозаготовительные склады райпо, как и 130 лет назад, работают в сельской местности, предоставляя рабочие места, давая возможность дополнительного заработка жителям сел и деревень.

Чувашпотребсоюз — один из лидеров потребительской кооперации Центросоюза России. С одной стороны, сохраняются привычные для села форматы работы, с другой, активно внедряются современные стандарты, цифровые технологии. Чебоксарская универсальная база Чувашпотребсоюза — один из крупнейших логистических центров республики, который предлагает своим партнерам широкий ассортимент продукции на выгодных условиях по прямым контрактам от производителей. В Красноармейском и Моргаушском райпо в качестве пилотного проекта, который планируется внедрить по всей республике, с начала года тестируется мобильное приложение «КоопМаг». С его помощью с любого смартфона можно будет заказать любой товар из магазина райпо с доставкой на дом.

«Развитие потребительской кооперации не было бы возможным без поддержки правительства, депутатов, муниципальной власти, наличия в республике развитой инфраструктуры, — прокомментировал председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов. — Важно не стоять на месте, реагировать на все современные вызовы, чтобы оставаться эффективными, повышая качество жизни на селе. Для этого необходимо развивать заготовительно-перерабатывающую отрасль, повышать качество оказываемых услуг и выпускаемой продукции, привлекать молодых специалистов, которые хотят жить и работать в сельской местности».

На собрании представителей председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов вновь избран членом Совета Центросоюза России, членом комиссии по сохранности кооперативной собственности.

В преддверии собрания в Совете Федерации состоялось заседание рабочей группы по модернизации законодательства в области потребительской кооперации, которое провел председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Представители профильных министерств и ведомств, руководители ведущих потребсоюзов страны определили основные направления совершенствования кооперативного законодательства на ближайшее время. Уникальная система, сохранившая свою специфику, по сей день играет огромную роль в развитии сельских территорий.

Надежда Антонова