У лихача едва не арестовали автомобиль за долги по штрафам

Дежурный экипаж отделения ГИБДД ОМВД России по Канашскому району заметил на трассе грубое нарушение: «Шкода» выехала для обгона на встречную полосу движения на участке, где такой маневр запрещен.

Как ни спешил житель села Яльчики, направлявшийся на работу в Москву, ему пришлось задержаться по требованию стражей дорог. И одним материалом по ч. 4 статьи 12.15 КоАП РФ дело не ограничилось. При проверке водителя по базе данных выяснилось, что за ним водится должок — десятки неоплаченных штрафов по линии ГИБДД, по большей части за превышение скорости.

Нарушал и не платил сельчанин с 2020 года, у судебных приставов по этому поводу имелось исполнительное производство, поэтому они тут же прибыли на место разбирательства, чтобы задать должнику свои вопросы. Автолюбителю разъяснили, что дело пахнет арестом транспортного средства, и он, чтобы не лишиться «железного коня», в сопровождении приставов поехал оплачивать свой долг. А «накапало» ему за два с лишним года немало — 50 тысяч рублей!

Теперь любитель быстрой езды наверняка будет своевременно проверять имеющиеся штрафы на официальном сайте ГИБДД или в личном кабинете на портале госуслуг Российской Федерации, оплачивать их со скидкой, либо станет, наконец, аккуратным и дисциплинированным водителем. Как говорится, третьего не дано…