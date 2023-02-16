Химлаборатория пединститута. Улица Ленинградская, 1931 год

Архив Национального музея

Если сейчас пройти по пешеходному мостику от улицы Нижегородской, то сразу попадаешь на современную Красную площадь, и где-то здесь стоял один из первых корпусов педагогического института. В Чебоксарах национализация частновладельческих домов проводилась в течение всех первых лет Советской власти. Вот он, бывший дом купца Мочалова. Угол улицы Плеханова и Ленинградской.

Вопреки обыкновению отдавать первый этаж под торговые помещения, а второй под жилые, дом был полностью жилым. В 1920-е годы он был отдан под квартиры совслужащих, а торговля велась в одноэтажном флигеле слева. Своего адреса на момент съемки здание не имело, обозначалось как «Дом Совдепа № 62», поэтому, наверное, и не было проблем с передачей его под химическую лабораторию недавно открытого педагогического института.

Так сегодня выглядит это место. Об улице Плеханова и речи нет, она в конце 1970-х годов исчезла с карты города, уступив место Красной площади. Вообще-то улица Плеханова (до революции 2-я Ново-Московская) шла вниз до речки Чебоксарки, затем выходила на улицу Нижегородскую (1-я Ново-Московская, затем улица Ленина). Улица же Ленинградская заканчивается у дома № 15 по Красной площади, и вообще все это место называлось Красная площадь.

С запада и севера площадь прилегала к Чебоксарскому заливу, и если на северной стороне почти все заросло лесом, то на западной, на месте бывшего Трубного оврага (сегодня Премьерский проезд), стоят современные здания, и все это венчает монумент Матери-покровительницы, к которому ведет пешеходный мостик.