У Ланы Прусаковой — четвертое «золото» на третьем этапе Кубка страны

Воспитанница отделения фристайла республиканской Спортивной школы олимпийского резерва № 2 Лана Прусакова выиграла уже четвертую золотую медаль в текущем сезоне, сообщает Минспорта Чувашии. Участница зимних Олимпийских игр-2018 вновь поднялась на вершину пьедестала почета в рамках третьего этапа Кубка страны в дисциплине «биг-эйр» в Тюмени. В этом соревновательном сезоне в медальной копилке Ланы уже имеются награды высшего достоинства в первых двух этапах Кубка России в дисциплине «биг-эйр», а еще в ее активе лучший результат этапа национального Кубка в дисциплине «слоуп-стайл».
Опубликовано: 21 февраля 2023 г.
Читайте также:
Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев стали победителями второго этапа Кубка России
Аэроподушка для прыжков фристайлистов появится в Чувашии
Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев выступили на этапе Кубка Европы в дисциплине «биг-эйр»
Лана Прусакова стала серебряным призером чемпионата мира по фристайлу
Олег Николаев встретился с Ланой Прусаковой и Дмитрием Мулендеевым
Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев - о чемпионате мира в США, Олимпиаде в Пекине и конкуренции во фр...
Цитата номера
Дмитрий Салмин завоевал "золото" первенства России по фристайлу