У Ланы Прусаковой — четвертое «золото» на третьем этапе Кубка страны

Воспитанница отделения фристайла республиканской Спортивной школы олимпийского резерва № 2 Лана Прусакова выиграла уже четвертую золотую медаль в текущем сезоне, сообщает Минспорта Чувашии. Участница зимних Олимпийских игр-2018 вновь поднялась на вершину пьедестала почета в рамках третьего этапа Кубка страны в дисциплине «биг-эйр» в Тюмени. В этом соревновательном сезоне в медальной копилке Ланы уже имеются награды высшего достоинства в первых двух этапах Кубка России в дисциплине «биг-эйр», а еще в ее активе лучший результат этапа национального Кубка в дисциплине «слоуп-стайл».