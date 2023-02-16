Чемпион мира по боксу Валерий Львов отмечает 70-летний юбилей

Не каждого спортсмена поздравляют с юбилеем Глава региона и руководитель российской спортивной федерации. Но чемпион мира по боксу, заслуженный мастер спорта СССР Валерий Львов для республики и для страны — человек особый. Поэтому теплые слова в связи с 70-летием адресовали ему вчера и приехавшая в Чебоксары генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко, и Глава Чувашии Олег Николаев.

«Выдающийся боксер, чемпион СССР, мира, победитель и призер многих международных соревнований Валерий Константинович Львов внес колоссальный вклад в дело пропаганды и развития бокса как в Советском Союзе, России, так и далеко за их пределами, — написал в своем поздравлении Глава республики. — Вся жизнь этого человека связана со спортом.

Громкие победы на соревнованиях самого высокого уровня вошли в летопись спортивной славы страны как яркий пример мастерства, упорства и целеустремленности».

Завершив карьеру спортсмена, Валерий Константинович посвятил себя подготовке спортивного резерва. И здесь в полной мере востребованы его энергия, большой опыт и авторитет, отметил Олег Николаев. Поблагодарив Валерия Константиновича за неоценимый вклад в развитие физической культуры и спорта в Чувашии, он пожелал ему крепкого здоровья, неутомимой жизненной энергии, оптимизма, вдохновения в работе и осуществления всех намеченных планов.

Редакция «СЧ» тоже поздравила чемпиона мира по боксу Валерия Львова. Накануне торжества наши корреспонденты навестили юбиляра и вручили ему футболку с логотипом «Советской Чувашии» — газеты, к которой, как признался сам Львов, он относится с большим почтением. А в одном из ближайших номеров «СЧ» выйдет материал, посвященный боксеру: Валерий Константинович рассказал на встрече немало интересного…

Мария Чичеланова