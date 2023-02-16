54% жителей отмечают улучшение качества автодорог в Чувашии

Это показал опрос, проведенный специалистами Центра управления регионом Чувашии. Онлайн-исследование прошло в сентябре-октябре 2022 года в рамках общероссийского проекта по комплексному анализу ситуации в регионах.

По результатам онлайн-исследования социологи выяснили, как местные жители оценивают качество автодорог и работу общественного транспорта. Так, больше половины респондентов (54%) отметили положительные изменения состояния автомобильных дорог за последние три года, 28% придерживаются противоположного мнения. Чаще всего недовольство выражали жители сёл, чем участники опроса в целом.

Каждый второй респондент заявил, что не удовлетворен качеством автодорог. При этом 42% среди тех, кто ездит на работу, заявили, что довольны дорогой из дома до работы. Примерно же такое количество респондентов (41%) среди тех, кто совершает поездки в другие муниципалитеты, довольны качеством дорог между населенными пунктами.

45% участников опроса, пользующихся общественным транспортом, положительно оценили его работу. Чаще, чем жители других населенных пунктов не удовлетворены транспортным сообщением жители Новочебоксарска. Значительная часть респондентов (67%) положительно оценивает удобство системы оплаты проезда. Четверть не удовлетворены графиком движения и маршрутной сетью.

«Дорожное хозяйство, безусловно, имеет стратегическое значение для экономического развития Чувашии. За три года построено порядка 48 км и отремонтировано более 1 400 км автодорог, выполнено устройство 55 км наружного освещения. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» мы ремонтируем не только ключевые трассы, но и дороги, которые соединяют основные магистрали с деревнями и селами, также ведут к социально значимым объектам. В 2023 году перед нами стоит задача по доведению до 47% доли нормативных дорог региональной сети и 80,85% доли нормативных дорог Чебоксарской агломерации», — отмечает руководитель регионального Минтранса Чувашии Владимир Осипов.

Отметим, сбор данных осуществлялся среди пользователей двух наиболее популярных социальных сетей, в исследовании приняло участие 600 человек.