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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ВИКТОРИЯ АБРАМЧЕНКО,
заместитель председателя Правительства РФ:

«Важной составляющей успеха я считаю нематериальное стимулирование. Именно поэтому в прошлом году вместе с ППК «Российский экологический оператор» мы впервые начали создавать рейтинг регионов по эффективности работы в сфере обращения с отходами. По итогам текущего года особенно отмечу успехи Чувашской Республики, Тамбовской области, Саратовской и Челябинской областей, которые впервые попали в ТОП-10 регионов. Активно растут Республика Татарстан, Ульяновская область, Республика Марий Эл и Брянская область. С начала реформы и по конец 2022 года в России построено 192 объекта по обращению с отходами, что на 54% больше, чем годом ранее. Благодаря этому мы теперь перерабатываем почти 5,5 млн тонн отходов, а сортируем чуть больше 19 млн тонн».

Опубликовано: 12 декабря 2022 г.


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