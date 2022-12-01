ВИКТОРИЯ АБРАМЧЕНКО,

заместитель председателя Правительства РФ:

«Важной составляющей успеха я считаю нематериальное стимулирование. Именно поэтому в прошлом году вместе с ППК «Российский экологический оператор» мы впервые начали создавать рейтинг регионов по эффективности работы в сфере обращения с отходами. По итогам текущего года особенно отмечу успехи Чувашской Республики, Тамбовской области, Саратовской и Челябинской областей, которые впервые попали в ТОП-10 регионов. Активно растут Республика Татарстан, Ульяновская область, Республика Марий Эл и Брянская область. С начала реформы и по конец 2022 года в России построено 192 объекта по обращению с отходами, что на 54% больше, чем годом ранее. Благодаря этому мы теперь перерабатываем почти 5,5 млн тонн отходов, а сортируем чуть больше 19 млн тонн».